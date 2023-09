Deutschland und Norwegen starten Milliarden-Projekt für U-Boot-Produktion in Kiel

Deutschland und Norwegen haben den offiziellen Startschuss für ein Milliarden-Projekt zur Produktion von U-Booten in Kiel gegeben. In einer feierlichen Zeremonie wurden die ersten Schweißarbeiten am Vorderteil des Druckkörpers des ersten von insgesamt vier U-Booten für Norwegen durchgeführt. Deutschland hat bereits zwei baugleiche Boote bestellt, mit einer Kaufoption für vier bis sechs weitere. Der Gesamtauftragswert für alle sechs Boote beträgt 5,5 Milliarden Euro. Norwegen hat ebenfalls eine Option zum Kauf von vier weiteren U-Booten. Die neuen Boote sollen in einigen Jahren ausgeliefert werden und verfügen über weiterentwickelte Fähigkeiten bei der Erstellung von Lagebildern sowie eine verringerte Signatur.Das Projekt hat auch Vorbildcharakter für andere Länder, da es die Fähigkeit beinhaltet, jederzeit auf dem Boot des anderen zu fahren. Deutschland und Norwegen sind offen für weitere Partner in das Projekt aufzunehmen. Die neue Sicherheitslage in Europa erfordert eine engere Kooperation. Die Bundesregierung erwägt zudem einen Einstieg bei der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Die Überlegungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und eine Entscheidung wird frühestens bis Ende des Jahres erwartet.Parallel dazu verhandelt Thyssenkrupp über den Ausstieg aus dem Schiffbau. Ein Finanzinvestor soll die Mehrheit an TKMS übernehmen, während der deutsche Staat einen Minderheitsanteil erhält. Thyssenkrupp möchte beteiligt bleiben, aber ebenfalls nur mit einem Minderheitsanteil. Der Einstieg des Finanzinvestors soll als Übergangslösung dienen, während langfristig ein Börsengang und eine Fusion mit einer Sparte der Bremer Lürssen-Werft möglich sind.In einer separaten Meldung plant der Antriebsspezialist Renk den Gang an die Börse. Das Unternehmen plant die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Börsengang soll voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in anderen Ländern umfassen. Renk erwartet sich vom Börsengang Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten für das Wachstum. Das Unternehmen stellt unter anderem Getriebe für Fahrzeuge und Schiffe her und bedient Kunden aus der Rüstungsbranche sowie zivilen Endmärkten. Renk strebt für dieses Jahr einen Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro an und erwartet mittelfristig ein jährliches Umsatzplus von rund zehn Prozent.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 7,145EUR gehandelt.