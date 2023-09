Wohnungsbau in Deutschland vor großen Herausforderungen: Baufirmen kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten

Der Wohnungsbau in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Aufgrund des aktuellen Einbruchs der Bautätigkeit haben immer mehr Baufirmen mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dies geht aus einer Studie des Münchner Ifo-Instituts hervor. Laut Klaus Wohlrabe, dem Leiter der Ifo-Umfragen, erreichen die Stornierungen im Wohnungsbau einen neuen Höchststand. Im August berichteten 20,7 Prozent der Baufirmen von stornierten Aufträgen und 44,2 Prozent von fehlenden Neuaufträgen. Die Verunsicherung im Markt sei enorm. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, betont, dass jede nicht beauftragte Wohnung in Zukunft fehlen werde. Wenn sich die Situation weiterhin verschlechtere und viele Firmen pleite gingen, könnten selbst bei guten Rahmenbedingungen die Kapazitäten fehlen, um die Wohnungsbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Die deutsche Baubranche ist bereits mit einem demografischen Knick konfrontiert, da viele ältere Arbeitnehmer in Rente gehen. Je schlechter die Lage auf dem Bau, desto geringer sei die Neigung zur Einstellung neuen Personals und somit die Kapazitäten in der Zukunft. Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, war bereits bisher in weiter Ferne. Für das kommende Jahr wird eine noch größere Delle erwartet, mit weniger als 200.000 fertiggestellten Wohnungen. Eine Hauptursache für die aktuelle Situation ist der gleichzeitige Anstieg von Baukosten und Zinsen, der viele Bauprojekte unrentabel macht. Die deutsche Politik spielt dabei eine große Rolle, da immer mehr Regulierungen das Bauen teurer machen. Die Bau- und Wohnungsbranche fordert daher ein großes Baupaket, um die Krise abzuwenden. Der Deutsche Städtetag fordert ebenfalls Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und zur Schaffung von Anreizen zum Wohnungstausch. Laut dem Verband leben etwa 15 Prozent der Menschen in Städten in zu kleinen, überbelegten Wohnungen. Gleichzeitig leben vor allem ältere Menschen in sehr großen Wohnungen, für die sich ein Tausch nicht lohnt. Der Städtetag fordert daher neue Instrumente und Investitionszuschüsse von Bund und Ländern, um das Ziel der Bundesregierung von 100.000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr zu erreichen. Zudem sollten Vorkaufsrechte auf alle Grundstücke im Gemeindegebiet ausgeweitet werden. Ein Wohnungsbaugipfel im Berliner Kanzleramt ist für Ende September geplant.

