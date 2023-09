MSC plant Einstieg beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA - wegweisende Transaktion mit globaler Reederei

Die Containerreederei MSC plant einen Einstieg beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA. Der in Genf ansässige Konzern hat ein Angebot abgegeben, bei dem die knappe Mehrheit des Unternehmens in Besitz der Stadt Hamburg bleiben soll. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher spricht von einer wegweisenden Transaktion, die zu einer strategischen Partnerschaft mit einer der weltweit führenden Reedereien führen soll. MSC-Chef Soren Toft betont, dass Hamburg zukünftig ein Knotenpunkt für das Unternehmen sein wird und die Deutschlandzentrale in der Hafencity eingerichtet werden soll. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hatte kürzlich die Führung der HHLA kritisiert und seine Bereitschaft zu einer größeren Beteiligung signalisiert. Der Senat reagierte jedoch kühl auf sein Angebot.Der Einstieg von MSC beim Hamburger Hafenlogistiker sorgt in Bremen und Bremerhaven für Unsicherheit. Es wird befürchtet, dass es zu Ladungsverlagerungen im deutschen und europäischen Containerumschlag kommen könnte. MSC ist bereits in einem Joint Venture mit Eurogate am MSC Gate Bremerhaven beteiligt, betont jedoch, dass diese Beteiligung bestehen bleiben soll. Dennoch wird sich das Unternehmen künftig stärker auf Hamburg konzentrieren. Das Bremer Ressort für Wirtschaft, Häfen und Transformation betont, dass es nicht zu einer Reduktion des MSC-Geschäfts in Bremerhaven kommen wird. Die Bremer CDU-Fraktion befürchtet jedoch den Verlust weiterer Marktanteile im internationalen Container-Umschlag und fordert eine Strategie zur Modernisierung der Infrastruktur.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußert vorerst keine Bedenken gegen die Einstiegspläne von MSC beim Hamburger Hafen. Er betont, dass die Schweiz in eine europäische Wirtschaftsordnung anders eingebunden ist als China und daher nicht per se geprüft werden muss, ob Investitionen gegen die Sicherheit und Ordnung verstoßen. Ob eine Prüfung dennoch erfolgen wird, ist noch offen.Insgesamt wird der Einstieg von MSC beim Hamburger Hafenlogistiker als wegweisende Transaktion und strategische Partnerschaft angesehen. Es wird erwartet, dass dies der gesamten maritimen Wirtschaft in schwierigen Zeiten Schubkraft verleihen wird. Die genauen Auswirkungen auf die Standorte in Bremen und Bremerhaven sind jedoch noch unklar und werden genau beobachtet.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 17,07EUR gehandelt.