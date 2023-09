Ölpreise steigen weiter: Höchster Stand seit 10 Monaten erreicht

Die Ölpreise haben am Dienstag bis zum Mittag zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 91,21 US-Dollar, was einem Anstieg von 57 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 87,97 Dollar. Die Erdölpreise befinden sich derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit November letzten Jahres. Dies ist vor allem auf erhebliche Angebotsbeschränkungen durch Saudi-Arabien und Russland zurückzuführen, die ihre Lieferungen mindestens bis Jahresende begrenzen wollen, um die Einnahmen aus dem Ölverkauf zu erhöhen. Zudem erhalten die Rohölpreise Auftrieb durch den schwächelnden Dollar, da ein abwertender Dollar zu einer rechnerischen Vergünstigung der Ölpreise in Ländern mit anderen Währungen führt und die Nachfrage steigert.Am Dienstag legten die Ölpreise weiter zu und erreichten neue 10-Monatshochs. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 92,28 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,68 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,97 Dollar auf 89,27 Dollar. Die Erdölpreise notieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit November letzten Jahres. Die Angebotsbeschränkungen durch Saudi-Arabien und Russland werden voraussichtlich zu einem massiven Angebotsdefizit führen, das potenziell das größte Defizit seit einem Jahrzehnt sein könnte. Zudem befinden sich die Rohöllagerbestände weltweit auf einem sehr niedrigen Niveau.Die Internationale Energie-Agentur (IEA) geht davon aus, dass die verlängerten Ölförderkürzungen von Ländern wie Saudi-Arabien und Russland zu einem erheblichen Angebotsmangel führen werden. Dies könnte zu einem unangenehm niedrigen Niveau der Ölvorräte und steigenden Ölpreisen führen. Die Entscheidung von Saudi-Arabien und Russland, ihre Produktionskürzungen bis Ende 2023 zu verlängern, stellt eine gewaltige Herausforderung für die Ölmärkte dar und hat bereits zu einem spürbaren Preisanstieg geführt. Die Produktionskürzungen der OPEC-Länder wurden zuletzt noch durch höhere Lieferungen von Produzenten außerhalb der Allianz ausgeglichen. Die IEA erwartet zudem einen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage, der zu einem täglichen Defizit von 1,24 Milliarden Barrel führen könnte.Am Montag gaben die Ölpreise nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 90,39 US-Dollar, was einem Rückgang von 26 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 87,02 Dollar. Die Rohölpreise befinden sich aktuell etwas unterhalb ihrer höchsten Niveaus seit November letzten Jahres. Der Preisanstieg ist auf das knappe Angebot zurückzuführen, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Lieferungen deutlich reduziert haben. Die Förderländer wollen mit dieser Strategie die Preise und ihre Einnahmen nach oben treiben.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 92,43USD gehandelt.