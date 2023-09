Tui-Aktie erholt sich im September: Kaufempfehlung lockt Investoren an

Die Tui-Aktie hat im September eine Erholung erfahren, nachdem sie im August auf einem Rekordtief war. Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Kepler Cheuvreux hat weitere Käufer angezogen und den Aktienkurs um 3,4 Prozent auf 5,59 Euro steigen lassen. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Bilanz des Tourismuskonzerns verbesserungswürdig, jedoch schließt die Investmentbank eine Insolvenz mittlerweile aus. Dank einiger Kapitalerhöhungen ist Tui finanziell gestärkt und hat alle Gelder, die während der Corona-Krise geflossen sind, zurückgezahlt. Die Investmentbank erwartet, dass die Nachfrage nach Reisen hoch bleibt, auch wenn die Inflation die verfügbaren Einkommen beeinträchtigt. Tui hat außerdem Erfahrung darin, Kapazitäten unter schwierigen Geschäftsbedingungen zu planen. Analysten sehen ein Kurspotenzial von 7,40 Euro für die Aktie.In einem rechtskräftigen Urteil hat das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden, dass schlechtes Wetter am Zielort kein Grund für eine Preisminderung bei Pauschalreisen ist. Die Touristen müssen sich selbst über die typischen Witterungsbedingungen an ihrem Reiseziel informieren. Im konkreten Fall hatten Kläger eine Rundreise durch Ecuador unternommen und waren mit dem Verlauf nicht zufrieden. Sie forderten eine Erstattung von rund 6000 Euro, da sie aufgrund von Nebel und Starkregen bestimmte Sehenswürdigkeiten nicht sehen konnten. Das Gericht entschied jedoch, dass der Reiseveranstalter nicht für die Wetterverhältnisse verantwortlich ist und die Kläger selbst über die zu erwartenden Witterungsbeeinträchtigungen hätten informieren können. Die Kläger erhielten lediglich 800 Euro erstattet.Die Tui-Aktie hat in den letzten Wochen eine Stabilisierung erfahren, nachdem sie durch die Pandemie und bedingte Kapitalerhöhungen stark gelitten hat. Der Aktienkurs ist jedoch immer noch weit von seinem Höchststand Anfang 2020 entfernt. Analysten erwarten eine weitere Erholung des Kurses und sehen ein Kurspotenzial von 7,40 Euro. Die kommenden Zahlen im September und das Jahresendgeschäft könnten den Kurs weiter steigen lassen. Die Handelsvolumina der Tui-Aktie an verschiedenen Börsen zeigen, dass das Handelsgeschehen sich normalisiert hat und der Verkaufsdruck abnimmt. Die Wochenperformance der Aktie war freundlicher als in den Vorwochen, und sie hat eine Outperformance relativ zum DAX von 2,90 Prozent erzielt. Die kommende Woche ist die September Verfallswoche, und es bleibt abzuwarten, wie der September-Verfallspreis ausfallen wird.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,538EUR gehandelt.