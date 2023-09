Covestro im Fokus: Anleger begeistert von Gesprächen mit Adnoc - Aktie auf Höhenflug!

Das Anlegerinteresse an Covestro bleibt hoch, da das Unternehmen ergebnisoffene Gespräche mit Abu Dhabi National Oil (Adnoc) führt. Die Aktien des Kunststoffkonzerns haben ihre starken Kursgewinne vom Freitag weiter ausgebaut und sind um bis zu 4 Prozent auf 53,56 Euro gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit Februar 2022. Analysten wie Christian Faitz von Kepler Cheuvreux haben bereits im August einen Übernahmepreis von 70 Euro als faires Niveau für einen strategischen Investor genannt.Deutsche Bank Research hat Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Analystin Virginie Boucher-Ferte schreibt, dass mit dem offiziellen Beginn der Gespräche zwischen Covestro und Adnoc die Wahrscheinlichkeit einer Vereinbarung steigt. Sie berechnet einen fairen Übernahmepreis von 77 Euro pro Aktie. Adnoc wird voraussichtlich zusätzliche Garantien und Zusicherungen geben, um den Deal für die Covestro-Aktionäre akzeptabel zu machen.Die DZ Bank hat Covestro nach der Ankündigung der Gespräche mit Adnoc von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 63 Euro angehoben. Analyst Peter Spengler sieht gute Chancen für einen Erfolg der Übernahmegespräche, da Adnoc über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und ein Kauf strategisch passe.Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Markus Mayer sieht eine steigende Übernahmechance und hält die Langfriststory des Kunststoffkonzerns für sehr interessant.Insgesamt bleibt das Anlegerinteresse an Covestro hoch, da die Gespräche mit Adnoc die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme erhöhen. Analysten sehen einen fairen Übernahmepreis zwischen 70 und 77 Euro pro Aktie. Die Aktie hat in den letzten Handelstagen starke Kursgewinne verzeichnet und erreicht einen Höchststand seit Februar 2022.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 53,09EUR gehandelt.