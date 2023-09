Rock Tech Lithium Inc.: Aktualisierte Empfehlung und Kursziel - Halten statt Kaufen, Kursziel gesenkt auf 4,00 CAD

Die Wirtschaftsredaktion der Montega AG hat eine Aktualisierung der Empfehlung für Rock Tech Lithium Inc. veröffentlicht. Das Unternehmen wird nun mit "Halten" eingestuft, zuvor wurde eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel wurde von 8,00 CAD auf 4,00 CAD gesenkt. Die Studie wurde von den Analysten Patrick Speck (CESGA) und Miguel Lago Mascato durchgeführt.Auf den Hamburger Investorentagen (HIT) präsentierte der CEO von Rock Tech, Dirk Harbecke, kürzlich den aktuellen Entwicklungsstand des Unternehmens und der Lithium-Konverter-Projekte. Vor diesem Hintergrund wurden einige Modellparameter aktualisiert.Der Zeitpunkt für den Produktionsstart in Guben wurde vom Vorstand nun auf Ende Q1/26 festgelegt. Mercedes wird voraussichtlich der größte Abnehmer sein. Mit dem OEM hat Rock Tech eine Abnahmevereinbarung über rund 1,5 Mrd. Euro über fünf Jahre. Allerdings wurde in der Präsentation für 2026 ein Umsatzvolumen von rund 40 Mio. Euro avisiert, was auf ein Absatzvolumen von unter 2.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LiOH) aus Guben schließen lässt. Dies liegt deutlich unter den bisherigen Planungen. Die Umsatzentwicklung für 2027 und 2028 wird jedoch weiterhin positiv eingeschätzt.Die CAPEX-Planung wurde aufgrund laufender Finanzierungsgespräche angepasst. Ein erstes signifikantes CAPEX-Volumen von 89 Mio. Euro ist nun für 2024 geplant, während der Großteil der Investitionen auf das Jahr 2025 verschoben wurde. Dies erhöht das Risiko einer weiteren Verschiebung der Ramp-up-Pläne.Die erwarteten Zinskosten für die Fremdkapitalkomponente der Konverter-Finanzierung wurden auf 6 bis 10% geschätzt. Dies führte zu einer Erhöhung des FK-Kalkulationszinssatzes und des WACC.AMG Critical Materials wurde als neues Unternehmen in die Peergroup aufgenommen. Es wird erwartet, dass AMG ab 2024 in der Lage sein wird, ca. 20.000 Tonnen batteriezellfähiges LiOH pro Jahr in Europa anzubieten. Dies stellt jedoch nur einen Bruchteil des erwarteten Bedarfs dar, sodass weiterhin von einer Angebotslücke ausgegangen wird.Die Prognosen für die zukünftige operative Marge von Rock Tech wurden aufgrund des wachsenden Wettbewerbsumfelds in Europa geringer angesetzt. Dennoch wird in den Anfangsjahren des Konverters weiterhin mit überdurchschnittlich hohen Margen gerechnet.Die Finanzierungsgespräche sind entscheidend für die gesamte Equity Story von Rock Tech. Der Abschluss der Gespräche muss noch in diesem Jahr erfolgen, um einen reibungslosen Baufortschritt in Guben zu gewährleisten.Die Equity Story von Rock Tech basiert weiterhin auf dem absehbaren Lithium-Engpass in Europa. Die aktualisierte Umsatzplanung deutet jedoch auf einen späteren Hochlauf hin als bisher prognostiziert. Das Bewertungsmodell wurde entsprechend angepasst, was zu einem neuen Fair Value von 4,00 CAD pro Aktie führt. Trotz des Upsides zum aktuellen Kursniveau wird der Titel vorerst auf "Halten" eingestuft, da die Klärung der Finanzierung des Projekts als nächster Trigger als unerlässlich angesehen wird.

Die Rock Tech Lithium Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 1,156EUR gehandelt.