Hellofresh-Aktie auf JPMorgans 'Analyst Focus List' - Kursziel angehoben und Übernahmephantasie im Spiel

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Hellofresh auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt und ihnen den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Der Analyst Marcus Diebel ist kurzfristig besonders optimistisch für die Kursentwicklung des Kochboxenversenders. Er ist der Meinung, dass Hellofresh bereit ist, die Erwartungen zu übertreffen. Die wichtigsten Geschäftskennziffern (KPI) zeigen laut Diebel eine starke Dynamik, während die Erwartungen gering sind und die Bewertung des Unternehmens immer noch attraktiv ist. Das Kursziel wurde von 31 auf 38 Euro angehoben und die fundamentale Einstufung lautet "Overweight".Die Bank rät zum Kauf der Hellofresh-Aktien und bringt Übernahmephantasie ins Spiel. Die Similarweb-Daten für August 2024 sehen ebenfalls gut aus, mit einem starken Wachstum in den USA und international. Der Analyst erwartet eine Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal und ist zuversichtlich, dass Hellofresh die Kundenzahl, den Umsatz und die Margenentwicklung steigern wird. Das Unternehmen hat neue Werke in den USA eröffnet und verzehrfertige Mahlzeiten in europäischen Ländern eingeführt, was zu Marktanteilsgewinnen führen könnte.Die Gewinnerwartungen für 2023 und 2024 wurden angehoben und der Analyst ist optimistisch für das dritte Quartal und das Schlussquartal. JPMorgan geht davon aus, dass die Hellofresh-Aktie in den nächsten sechs bis zwölf Monaten besser als der Sektor performen wird.Die Meinung des Analysten Marcus Diebel zu Hellofresh hat sich im Laufe der Zeit geändert. Im März hatte er die Aktie noch als "Underweight" eingestuft und das Kursziel gesenkt, während er im September besonders optimistisch ist. Dies hat zu Spekulationen über eine mögliche Manipulation der Aktie geführt.Insgesamt ist die US-Bank JPMorgan optimistisch für die Kursentwicklung von Hellofresh und erwartet, dass das Unternehmen die Erwartungen übertreffen wird. Die Aktie wurde auf die "Analyst Focus List" gesetzt und der Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Das Kursziel wurde angehoben und die fundamentale Einstufung lautet "Overweight".

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,13EUR gehandelt.