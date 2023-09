Schaeffler steigert Investition in H2 Green Steel auf 100 Mio. Euro - größtes Eigenkapitalinvestment bisher!

Der Automobilzulieferer Schaeffler hat seine Investition in das schwedische Start-Up H2 Green Steel erhöht. In der jüngsten Finanzierungsrunde stockte Schaeffler seine Beteiligung um 65 Millionen Euro auf insgesamt 100 Millionen Euro auf. Dies ist das bisher größte Eigenkapitalinvestment von Schaeffler in eine Minderheitsbeteiligung an einem anderen Unternehmen. Genaue Zahlen zum Anteil an H2 Green Steel wurden nicht genannt, aber es gibt größere Investoren. In der Kapitalrunde hat H2 Green Steel 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Das Unternehmen plant, Stahl mit einem um bis zu 95 Prozent reduzierten CO2-Ausstoß durch den Einsatz von Wasserstoff anstelle von Kohle herzustellen. Schaeffler wird auch als strategischer Technologiepartner von H2 Green Steel sein Know-how bei der Entwicklung neuer Stahlgüten einbringen und zusammen mit H2 Green Steel neue Anwendungen beim Einsatz nachhaltiger Wälzlagerlösungen in der Produktion schaffen.Die enge Partnerschaft zwischen Schaeffler und H2 Green Steel wird durch die Ausweitung der Eigenkapitalbeteiligung, eine strategische Technologiepartnerschaft und eine Abnahmevereinbarung weiter intensiviert. Schaeffler erhöht sein Eigenkapitalinvestment in H2 Green Steel auf insgesamt 100 Millionen Euro. Der von H2 Green Steel produzierte grüne Stahl senkt die CO2-Emissionen im Vergleich zu konventionellem Stahl um bis zu 95 Prozent. Grüner Stahl wird als wichtiger Hebel betrachtet, um die Lieferkette zu dekarbonisieren.Schaeffler verfolgt das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu wirtschaften. Bis 2030 wird das Unternehmen bereits CO2-neutral produzieren und die Emissionen in der Lieferkette um 25 Prozent reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen, konzentriert sich Schaeffler auf die Dekarbonisierung seiner wichtigsten Werkstoffe. Die Partnerschaft mit H2 Green Steel ermöglicht es Schaeffler, seinem Ziel des klimaneutralen Wirtschaftens näher zu kommen. Schaeffler ist stolz darauf, als weltweit erster Tier-1-Zulieferer mit H2 Green Steel als strategischem Technologiepartner zusammenzuarbeiten.Schaeffler ist ein Unternehmen, das sich auf Motion Technology spezialisiert hat und innovative Technologien, Produkte und Services in den Bereichen Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien entwickelt. Das Unternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für verschiedene Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Schaeffler Gruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit mehr als 84.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen.

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 5,395EUR gehandelt.