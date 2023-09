CLIQ Digital AG stellt Aktienkapital um: Mehr Transparenz und direkte Kommunikation mit Aktionären

Die CLIQ Digital AG hat angekündigt, ihr gesamtes Aktienkapital von Inhaberaktien auf Namensaktien umzustellen. Die Umstellung erfolgt nach Börsenschluss am 20. September 2023. Ab dem 21. September 2023 gelten die neue ISIN DE000A35JS40 und die neue WKN A35JS4. Die Umstellung auf Namensaktien soll zu einer höheren Transparenz und direkteren Kommunikation mit den Aktionären führen. Die Umstellung ist für die Aktionäre kostenlos. Insgesamt werden 6.508.714 Aktien im Verhältnis 1:1 von Inhaberaktien auf Namensaktien umgestellt und von der Clearstream Banking AG im neuen Aktienregister geführt. Die Aktionäre werden von ihren Depotbanken über die bevorstehende Umstellung informiert. Die Umstellung erfolgt auf Basis des jeweiligen Bestands der Depotkunden am 20. September 2023. Ausstehende Handelsaufträge, die bis dahin nicht ausgeführt wurden, erlöschen durch die Umstellung. Namensaktien erfordern die Führung eines Aktienregisters, in das die Aktionäre unter Angabe ihres Namens, Geburtsdatums, ihrer Adresse und elektronischen Adresse sowie der Anzahl der gehaltenen Aktien eingetragen werden. Nur im Aktienregister eingetragene Aktionäre gelten als Aktionäre der CLIQ Digital AG und sind zur Teilnahme und Stimmrechtsabgabe in Hauptversammlungen berechtigt. Die Eintragung in das Aktienregister erfolgt durch die Depotbanken der Aktionäre. Die Umstellung auf Namensaktien beeinträchtigt die Rechtsstellung der Aktionäre nicht und ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt unverändert. Das Recht der Aktionäre, ihre Aktien zu veräußern oder zu erwerben, wird ebenfalls nicht eingeschränkt oder erschwert. Die CLIQ Digital AG hat außerdem eine Partnerschaft mit dem Modeunternehmen NEW YORKER angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft haben NEW YORKER-Kunden die Möglichkeit, drei Monate lang kostenlos den Cliq-Flaggschiff-Streamingdienst zu nutzen. Die Aktion "NEW YORKER x Cliq" findet vom 15. September bis zum 15. Oktober in 260 NEW YORKER Stores deutschlandweit sowie auf den Online-Plattformen von cliq.de/newyorker und newyorker.de statt. Die Kampagne soll junge, modebewusste Menschen und Entertainment-Fans ansprechen. Die CLIQ Digital AG vertreibt weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme, Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 164 Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

