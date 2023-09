MTU Aero Engines AG: Finanzielle Belastung durch Getriebefan-Inspektionsprogramm von Pratt & Whitney

MTU Aero Engines AG, ein deutscher Triebwerkshersteller, wird voraussichtlich finanziell belastet, da das laufende Getriebefan-Inspektionsprogramm von Pratt & Whitney zu zusätzlichen Shopvisits für Triebwerke vom Typ PW1100G-JM und zu Aircraft on Ground (AOG) führen wird. Pratt & Whitney geht davon aus, dass diese Inspektionen in den kommenden Jahren zu Kosten von 3 bis 3,5 Milliarden US-Dollar führen werden. Da MTU einen Programmanteil von 18 Prozent hat, könnte dies zu einer Reduzierung des Umsatzes und des berichteten EBIT in Höhe von rund 1 Milliarde Euro im laufenden Geschäftsjahr führen. Die Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 sind derzeit noch nicht genau abzuschätzen, aber MTU wird Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu begrenzen.Die US-Bank JPMorgan hat MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Papiere des Triebwerksbauers fielen um zwölf Prozent, nachdem der US-Luft- und Raumfahrtkonzern Raytheon überraschend hohe Gesamtkosten für fehlerhafte GTF-Triebwerke bekannt gegeben hatte. Die Bewertung von MTU wird jedoch vor der angekündigten Konferenz am Mittwochnachmittag nicht geändert.Die Schweizer Großbank UBS hat MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Kursreaktion der Aktie auf die Probleme mit den von MTU mitentwickelten GFT-Triebwerken erscheint übertrieben. Die Analystin bleibt jedoch zurückhaltend und will die für Mittwochnachmittag angekündigte Konferenz zu diesem Thema abwarten.Die genauen Auswirkungen des Getriebefan-Inspektionsprogramms auf die Prognose von MTU für das laufende Geschäftsjahr sind noch nicht bekannt. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen die finanzielle Belastung bewältigen wird und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen zu begrenzen. Die Aktienkurse von MTU sind aufgrund der Probleme mit den GFT-Triebwerken gefallen, aber die Analysten sind sich uneinig über die langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen. Die kommende Konferenz wird wahrscheinlich weitere Informationen liefern.

