Wolftank-Adisa übernimmt Mehrheit an Petroltecnica und wird größter Umweltmanagement-Anbieter in Italien

Die Wolftank-Adisa Holding AG, ein Unternehmen, das sich auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen spezialisiert hat, übernimmt die Mehrheit an Petroltecnica SpA, einem italienischen Umweltdienstleister. Die Wolftank Group hielt bereits seit Juli 2020 zehn Prozent der Anteile an Petroltecnica und hatte eine Option zum Erwerb der Mehrheit. Aufgrund der positiven Entwicklung des Marktes und des erwarteten positiven Beitrags von Petroltecnica zum zukünftigen Geschäftserfolg hat die Wolftank Group nun beschlossen, diese Option auszuüben. Der Kaufpreis beträgt rund 4 Millionen Euro. Durch die Übernahme wird die Wolftank Group zu einem der größten Sanierungs- und Umweltmanagement-Anbieter in Italien.Petroltecnica ist auf die Sanierung in den Industriesektoren Öl und Gas, Chemie und Produktion spezialisiert und betreibt mehrere Recyclinganlagen in verschiedenen Regionen Italiens. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 28,9 Millionen Euro. Durch die Mehrheitsübernahme können künftig wichtige operative und strategische Synergien gehoben werden.Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt das Unternehmen Kunden in über 20 Ländern bei der Umsetzung von Projekten zur Dekarbonisierung und zum Aufbau einer emissionsfreien Mobilitätsinfrastruktur. Im Bereich der Umweltlösungen bietet die Wolftank Group Dienstleistungen zur Risikobewertung von Umweltgefahren, maßgeschneiderte Sanierungsdienstleistungen für Boden und Grundwasser sowie Recycling an.Die Übernahme von Petroltecnica ermöglicht es der Wolftank Group, ihr Geschäft weiter auszubauen und ihre Position als führender Anbieter von Sanierungs- und Umweltmanagementlösungen zu stärken. Der Kaufpreis wird über einen Bankkredit und aus bestehenden Barmitteln finanziert. Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet.Die Analysten der Montega AG bewerten die Übernahme positiv und sehen darin eine strategische Weichenstellung für die Wolftank-Adisa Holding AG. Sie gehen davon aus, dass Petroltecnica neben dem Umsatz auch das Margenprofil von Wolftank verbessern wird. Die Analysten bestätigen das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 22,00 Euro.Disclaimer: Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Wolftank-Adisa Holding AG beziehen. Sämtliche Aussagen unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die zu Abweichungen von den kommunizierten Aussagen oder Ergebnissen führen können.

