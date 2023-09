Media and Games Invest SE: Solide Umsatzentwicklung trotz Herausforderungen - Analysten sehen Potenzial

Die Wirtschaftsredaktion hat eine Zusammenfassung von zwei Research-Studien zur Media and Games Invest SE veröffentlicht. Die erste Studie stammt von der GBC AG und die zweite von der First Berlin Equity Research GmbH.Laut der GBC AG hat die Media and Games Invest SE im ersten Halbjahr 2023 trotz wirtschaftlicher Gegenwinde eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet. Die digitalen Konzernumsatzerlöse stiegen um etwa 1,0% auf 144,93 Millionen Euro. Sowohl das Demand Side Plattforms (DSP) als auch das Supply Side Plattforms (SSP) Segment trugen zu dieser Entwicklung bei. Das bereinigte EBITDA stieg um 1,4% auf 37,41 Millionen Euro. Allerdings ging der Nettogewinn um 54,0% auf 2,57 Millionen Euro zurück. Die GBC AG hat ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre nach unten angepasst. Dennoch sieht sie weiterhin ein deutliches Kurspotenzial für die MGI-Aktie und vergibt das Rating "Kaufen".Die First Berlin Equity Research GmbH bestätigt ebenfalls das Rating "Kaufen" für die Media and Games Invest SE. Sie hebt hervor, dass die Auswirkungen der schwachen Werbeausgaben im Fokus des Sechsmonatsberichts standen. Das Unternehmen erzielte ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum von 1% im zweiten Quartal. Die Rentabilität blieb stark, aber das Management erwartet eine weitere Schwäche der Werbeausgaben im zweiten Halbjahr. Die First Berlin Equity Research GmbH hat das Kursziel von 4,00 Euro auf 3,20 Euro gesenkt.Insgesamt zeigen beide Studien, dass die Media and Games Invest SE trotz wirtschaftlicher Herausforderungen eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet. Die Analysten sehen weiterhin Potenzial für das Unternehmen, weisen jedoch auf die Unsicherheiten im Werbemarkt hin.

