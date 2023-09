Barclays warnt vor Siemens-Anlage: Aktien untergewichten, Kursziel bei 122 Euro

Die britische Barclays-Bank hat in einer Neubewertung ihre Bedenken hinsichtlich einer Anlage in den Technologiekonzern Siemens geäußert. Der Analyst Vlad Sergievskii empfiehlt Anlegern, Siemens-Aktien im Depot künftig unterzugewichten ("Underweight"). Das Kursziel wurde bei 122 Euro festgesetzt, was gut elf Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt.Zunächst gab es jedoch Lob für Siemens. Das Unternehmen habe beeindruckende Fortschritte bei der Vereinfachung seiner Strukturen, der Verbesserung der Margen und des freien Barmittelflusses erzielt. Die Anlagestory wurde zuletzt auch durch eine starke Nachfrage unterstützt. Doch laut Sergievskii ändert sich die Lage nun. Die Nachfrage normalisiert sich, was zu einem Rückgang der Aufträge und des Umsatzwachstums führen wird.Der Analyst geht davon aus, dass die Margen aktuell ihren Höchststand erreichen und sich in den Industriegeschäften um etwa 75 Basispunkte im Vergleich zu den Markterwartungen verringern könnten. Zudem sei der freie Barmittelfluss nicht so gut wie allgemein wahrgenommen. Nach Berechnungen von Barclays liegt der Wert um rund 30 Prozent unter der nach Siemens-Definition ermittelten Kennziffer.Sergievskii kritisiert auch den Preis der Siemens-Aktie. Er hält ihn trotz eines aktuellen Abschlags für zu hoch. Zudem seien weitere strukturelle Maßnahmen unwahrscheinlich und zu komplex. Jede weitere Übernahme könnte zudem zu einer Verwässerung der Bewertung führen.Die Analysten von Barclays Capital rechnen damit, dass sich die Siemens-Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu anderen Titeln im Sektor unterdurchschnittlich entwickeln wird.Die US-Bank JPMorgan hingegen hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson überprüfte seine Erwartungen für das zweite Halbjahr von Kapitalgüterunternehmen und kam zu dem Schluss, dass die diesjährigen Erwartungen weiterhin erreichbar sind. Er geht jedoch vorsichtig an den Sektor heran, da die Bewertung im historischen Vergleich relativ anspruchsvoll ist. Für den Rest des Jahres bevorzugt er Siemens vor Schneider Electric und ABB.Insgesamt sieht die britische Barclays-Bank die Investment-Einschätzung für Siemens kritisch und glaubt, dass das Unternehmen Opfer seines eigenen Erfolgs ist. Die Luft für die Aktien des Industriekonzerns könnte ausgehen, da sich das Umfeld für Aufträge und Margen normalisiert und der freie Barmittelzufluss nicht so gut ist wie vom Markt wahrgenommen. Zudem sind weitere strukturelle Maßnahmen unwahrscheinlich und die Aktie ist teuer.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 134,4EUR gehandelt.