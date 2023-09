Volatiler Eurokurs: EZB-Zinsentscheidung und Konjunkturdaten im Fokus

Der Eurokurs hat zu Wochenbeginn einen weiteren Erholungsversuch gestartet und etwas zugelegt. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,0733 US-Dollar, etwas mehr als am Vorabend. In der vergangenen Woche hatte der schwache Euro unter anderem aufgrund schwacher Konjunkturdaten und eines starken US-Dollars gelitten. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Zinsentscheid am Donnerstag keine klaren Signale für eine straffe Geldpolitik senden, wird erwartet, dass der Euro weiter abwertet.Auch zwei asiatische Währungen rückten zu Wochenbeginn in den Fokus. Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar und dem Euro zu, nachdem Notenbankchef Kazuo Ueda Bemerkungen gemacht hatte, die als Hinweis auf eine perspektivische Zinsanhebung interpretiert wurden. Die chinesische Währung Yuan stieg ebenfalls deutlich an, nachdem die chinesische Notenbank verbal gegen die schwache Wertentwicklung des Yuan-Wechselkurses intervenierte und den täglichen Referenzkurs höher festlegte als erwartet.Am Dienstag gab der Eurokurs wieder etwas nach und kostete am Mittag rund 1,0720 US-Dollar. Die Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigten eine unerwartete Verbesserung der Konjunkturerwartungen, während die Lageeinschätzung schlechter ausfiel als erwartet. Die Experten erwarten jedoch keine größeren Bewegungen für die anderen großen Währungen.Am Mittwoch bewegte sich der Eurokurs seitwärts und notierte bei 1,0735 US-Dollar. Die US-Regierung veröffentlichte neue Inflationszahlen, bei denen ein Anstieg des allgemeinen Preisauftriebs erwartet wurde, während die von der US-Zentralbank Fed besonders beobachtete Kernteuerung voraussichtlich gesunken ist. Die EZB wird am Donnerstag ihre Zinsentscheidung treffen, bei der eine enge Entscheidung erwartet wird.Im US-Handel am Dienstag bewegte sich der Eurokurs kaum und wurde zuletzt mit 1,0732 US-Dollar gehandelt. Die Konjunkturerwartungen des ZEW stiegen im September überraschend, während die Lage trüber eingeschätzt wurde als erwartet. Die Daten lieferten jedoch kein klares Signal für die Zinsentscheidung der EZB.Insgesamt wird erwartet, dass der Eurokurs weiterhin volatil bleibt und von verschiedenen Faktoren wie den Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank sowie Konjunkturdaten beeinflusst wird.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 1,075USD gehandelt.