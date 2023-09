Bundesanleihen mit Kursverlusten: US-Inflationsdaten und Zinsentscheidung der Fed im Fokus

Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 130,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 2,56 Prozent. In den USA werden wichtige Konjunkturdaten erwartet, insbesondere Inflationsdaten. Obwohl der allgemeine Preisauftrieb im August voraussichtlich gestiegen ist, wird erwartet, dass die Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel) gesunken ist. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre Zinsentscheidung treffen, und es wird nicht erwartet, dass weitere Zinserhöhungen erfolgen. Die Federal Reserve hat seit März 2022 kräftige Zinserhöhungen vorgenommen, um der hohen Inflation entgegenzuwirken, wird ihren weiteren Kurs jedoch von der konjunkturellen Entwicklung abhängig machen.Am Montag sind deutsche Bundesanleihen ebenfalls mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent auf 130,68 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,61 Prozent stieg. Japanische Staatsanleihen standen unter Druck, was zu einem Anstieg der Rendite auf rund 0,7 Prozent führte, den höchsten Stand seit 2014. Dies wurde durch Bemerkungen von Notenbankchef Kazuo Ueda ausgelöst, die als Hinweis auf eine mögliche Zinsanhebung interpretiert wurden. Im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken hält die Bank of Japan bisher an ihrer lockeren Geldpolitik fest. In Europa stehen in dieser Woche nur Produktionsdaten aus der italienischen Industrie auf dem Programm, während die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Mittelpunkt rückt.Am Dienstag haben die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht nachgegeben. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 130,62 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,64 Prozent lag. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stiegen im September überraschend, während die Bewertung der aktuellen Lage stärker als erwartet eintrübte. Die ZEW-Daten lieferten jedoch kein klares Signal für die Zinsentscheidung der EZB. Es bleibt unklar, ob die Zinsen erhöht werden oder nicht. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, daher blieben die Kursausschläge begrenzt.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 130,8EUR gehandelt.