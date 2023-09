BMW sichert 4000 Arbeitsplätze in Oxford: Mini-Werk investiert Hunderte Millionen Pfund in Elektro-Modelle

BMW investiert Hunderte Millionen Pfund in sein Mini-Werk in Großbritannien und plant die Produktion von zwei neuen Elektro-Modellen. Ab 2026 sollen der dreitürige Cooper und der kompakte SUV Aceman in Oxford hergestellt werden. Diese Investition sichert auch die 4000 Arbeitsplätze in Oxford und im Werk Swindon. Ein drittes Elektro-Modell, der Countryman, wird in Leipzig produziert. Die Investition des Münchner Konzerns beläuft sich auf 600 Millionen Pfund und wird von Zuschüssen der britischen Regierung in Höhe von etwa 75 Millionen Pfund unterstützt.Ursprünglich hatte Mini geplant, die Produktion seiner Elektro-Modelle fast vollständig nach China zu verlagern und in Oxford nur Verbrennungsmotoren herzustellen. Dies hätte einen schweren Schlag für den britischen Automobilstandort bedeutet. Durch erhebliche Anreize der britischen Regierung konnten jedoch mehrere Projekte gewonnen werden. Im Juli kündigte der indische Tata-Konzern den Bau einer Batteriefabrik in Südengland an. Es wird vermutet, dass London die Investition mit mehreren Hundert Millionen Pfund unterstützt.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW angesichts einer EU-Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen auf "Market-Perform" belassen. Die Bedenken wegen chinesischer Konkurrenz könnten für europäische Autobauer etwas nachlassen, jedoch bestehe ein Vergeltungsrisiko. Renault und Stellantis dürften als Massenmarkt-Hersteller besonders profitieren. Bei Volkswagen wäre die Auswirkung von Gegenmaßnahmen am stärksten. Auch Premium-Hersteller seien betroffen.Insgesamt ist die Investition von BMW in das Mini-Werk in Großbritannien ein positives Signal für den britischen Automobilstandort. Die Produktion von Elektro-Modellen in Oxford sichert Arbeitsplätze und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Die Unterstützung der britischen Regierung durch Zuschüsse zeigt, dass Großbritannien als Standort für die Produktion von Autos der Zukunft attraktiv ist. Die EU-Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen könnte Auswirkungen auf europäische Autobauer haben, jedoch besteht auch ein Vergeltungsrisiko. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Auswirkungen dies auf die Automobilindustrie haben wird.

