EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mietet 57 Privatjets - Kritik an Steuergeldverschwendung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in den letzten zwei Jahren 57 Mal Jets für ihre Dienstreisen gemietet. Dies bestätigte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Normalerweise nutzt von der Leyen Linienflüge, aber aufgrund der Corona-Pandemie waren diese in den Jahren 2021 und 2022 weniger verfügbar. Die EU-Kommission verfügt im Gegensatz zu vielen nationalen Regierungen nicht über eine eigene Flugbereitschaft. Kritik an den Flügen mit Leihjets gibt es dennoch, da die Kommission Steuergelder für verschwenderische Privatjet-Flüge verschwende, so der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im EU-Parlament, Martin Schirdewan. Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier, betonte, dass der CO2-Ausstoß von Flügen mit dem Privatflugzeug kompensiert werden müsse.Laut der Nichtregierungsorganisation Global Witness wurden im vergangenen Jahr weltweit 177 Naturschützer getötet. Besonders gefährlich ist die Situation in Kolumbien, wo 60 Morde an Naturschützern verzeichnet wurden. Weitere gefährliche Länder sind Brasilien, Mexiko, Honduras und die Philippinen. Die meisten Tötungen werden nie aufgeklärt, und die Verantwortlichen kommen oft ungestraft davon. Die Organisation fordert die Regierungen auf, die Sicherheit von Umweltschützern zu gewährleisten und die Tötungen zu stoppen.Experten sind der Meinung, dass der Bausektor bis 2050 klimaneutral gestaltet werden könnte. Dafür müssten Material eingespart, klimafreundlichere Baustoffe verwendet und mehr nachwachsende Rohstoffe genutzt werden. Derzeit ist der Bausektor für 37 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der Bericht des UN-Umweltprogramms und der Universität Yale schlägt vor, Neubauten zu vermeiden, die Wiederverwendung von Bausubstanzen zu fördern und klimafreundlichere Baustoffe herzustellen.Das deutsche Greentech-Unternehmen Enpal hat sich als strategischer Investor an theion beteiligt, einem Start-up für Speichertechnologien auf Schwefelbasis. Die Technologie von theion basiert auf der Verwendung von Schwefel als Kathodenmaterial für Batterien. Enpal will durch die Beteiligung Zugang zu innovativer Batterietechnologie erhalten und gemeinsam mit theion den europäischen Markt für stationäre Speicher im Photovoltaik-Segment erschließen.Insgesamt handelt es sich um eine Zusammenfassung von vier Wirtschaftsnachrichten, die über verschiedene Themen wie Reisen der EU-Kommissionspräsidentin, Gewalt gegen Naturschützer, Klimaneutralität im Bausektor und eine Investition in Batterietechnologie berichten.

