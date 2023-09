Namibischer Präsident erhält Lifetime Achievement Award für florierende Energiewirtschaft - Senegalesischer Präsident ebenfalls ausgezeichnet

Der namibische Präsident Hage Geingob wird von der African Energy Chamber für seine Bemühungen um eine florierende Energiewirtschaft geehrt. Seit den Entdeckungen von 2022 hat Namibia unter Geingobs Führung weiter in den Energiesektor investiert und geforscht. Das Land hat sich verpflichtet, einen Teil seiner Erdgasressourcen zur Deckung des heimischen Bedarfs zu nutzen und einen grünen Wasserstoffsektor aufzubauen. Geingob wird im Oktober den Lifetime Achievement Award der African Energy Chamber erhalten.Der senegalesische Präsident Macky Sall wird ebenfalls für seine Führungsqualitäten und sein Engagement für die Energiebranche geehrt. Sall setzt sich für eine gerechte Vertretung Afrikas in internationalen Energieforen ein und betont die Bedeutung von Erdgas für die Energiewende in Afrika. Er wird ebenfalls bei der African Energy Week 2023 in Kapstadt ausgezeichnet.Infrastrukturinvestitionen erleben ein Comeback und werden als Megatrend für die nächste Dekade betrachtet. Massive Investitionsprogramme seitens der Regierungen und Unternehmen sind erforderlich, um Herausforderungen wie erneuerbare Energien, Sicherheit in der Energieversorgung, Elektrifizierung, Deglobalisierung und Digitalisierung zu bewältigen. Unternehmen in den Bereichen IoT, Energieversorgung und Logistik werden von diesem Trend profitieren.Die Bellevue Asset Management AG betont die Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen und identifiziert Unternehmen wie U-Blox, Burckhardt Compression, Interroll und Kardex als potenzielle Gewinner dieses Trends. Diese Unternehmen sind in den Bereichen IoT, Energieinfrastruktur und Logistik tätig und werden von den Investitionsprogrammen in den USA und der EU profitieren.Insgesamt zeigt sich, dass sowohl namibische als auch senegalesische Führungspersönlichkeiten für ihre Bemühungen um eine florierende Energiewirtschaft geehrt werden. Gleichzeitig wird betont, dass Infrastrukturinvestitionen ein wichtiger Megatrend sind, von dem Unternehmen in verschiedenen Branchen profitieren können.

Erdgas wird aktuell mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 2,716USD gehandelt.