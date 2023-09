Fazit: Den Abschluss der Übernahme von La Parrilla mit einer Namensänderung zu kennzeichnen, ergibt Sinn, stellt diese Transaktion doch einen transformativen Meilenstein in der Geschichte von Golden Tag Resources dar. Jetzt sind wir gespannt, wann das angekündigte Bohrprogramm beginnt und welche Schritte das Unternehmen darüber hinaus plant, um der Wiederinbetriebnahme der ehemaligen First Majestic-Mine näher zu kommen.

Ziel von Golden Tag bzw. dann Silver Storm ist es, zu einem auf Lateinamerika ausgerichteten Silberproduzenten zu werden, wobei die Übernahme von La Parrilla den ersten Schritt in diesem Prozess darstellt. Denn der La Parrilla Complex weist eine lange Produktionsgeschichte auf und verfügt über erhebliche bestehende Infrastruktur, eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag eingeschlossen. Jetzt steht erst einmal eine Bohrkampagne an, die bekannte Vererzung auf der Liegenschaft genauer bestimmen und erweitern soll. Damit will Golden Tag das hohe Potenzial auf eine Ausweitung der Ressourcen auf der Mine aufzeigen.

Erst vor Kurzem konnte die kanadische Golden Tag Resources ( TSXV GOG / WKN 869423 ) Vollzug melden und den Abschluss der Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla von First Majestic Silver bekanntgeben. Um diesen Meilenstein zu kennzeichnen, der eine komplette Transformation für das Unternehmen von CEO Greg McKenzie bedeuten könnte, will man jetzt den Namen der Gesellschaft in Silver Storm Mining ändern. Bis die Umbenennung durch ist, wird allerdings noch etwas Zeit ins Land gehen, da sowohl die Börse Toronto als auch die Aktionäre noch zustimmen müssen.

