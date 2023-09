Heutiger Tag könnte über Börsenrichtung entscheiden, Zinsentscheid im Fokus

Vor der Leitzinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag herrscht sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten große Uneinigkeit darüber, wie die Notenbanker sich entscheiden werden. Werden sie ihren Kampf gegen die Inflation mit einer erneuten Anhebung der Leitzinsen fortsetzen oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still?

Durchwachsene Vorgaben kommen aus den USA, wo die großen Leitindies am Mittwoch ohne eine einheitliche Richtung aus dem Handel gegangen sind. Während der Dow-Index leicht nachgab, verzeichneten S&P 500 und Nasdaq Gewinne. Für Verunsicherung hatten die Inflationsdaten gesorgt. Die von der US-Notenbank viel beachtete Kernrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, sank aber wie erwartet auf 4,3 von 4,7 Prozent im Juli. Marktteilnehmer sehen dies an Zeichen dafür, dass die Fed eine Zinspause einlegen kann.