TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens zuletzt eher schwache Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Den Kursen in Japan und Australien half, dass die jüngsten Preisdaten aus den USA zwar einen Inflationsanstieg belegten, aber für eine noch restriktivere US-Geldpolitik nicht ausreichen dürften. In Tokio konnten sich die Anleger sogar über deutliche Kursgewinne freuen. Dagegen standen in China und Hongkong moderate Verluste zu Buche.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,4 Prozent höher mit 33 168,10 Punkten, nachdem heimische Daten Ängste vor einer möglichen Zinsanhebung der Bank of Japan beruhigt hatten. Die Kernrate der Maschinenaufträge war im Juli angesichts der eingetrübten Stimmung bei den größten Industrieunternehmen deutlich zurückgegangen. Auch weil die Erzeugerpreise zuletzt nur mäßig gestiegen waren, spricht derzeit wenig für ein Ende der langjährigen Niedrigzins-Politik in Japan.