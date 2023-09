FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Tag der Leitzinsentscheidung in der Eurozone starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 15 682 Punkte. Die Nervosität vor dem wohl wichtigsten Ereignis der Woche ist hoch: Am Vortag war das Börsenbarometer zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte August gefallen, hatte sich dann aber wieder etwas gefangen. Daten zur US-Inflation hatten die Anleger dagegen recht kaltgelassen. Für die bisherige Woche steht damit aktuell ein Minus von gut einem halben Prozent im Dax zu Buche.

Auch in Europa steuern die Märkte am Donnerstagmorgen auf einen Auftakt mit moderaten Zuwächsen zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde zuletzt ebenfalls mit plus 0,2 Prozent erwartet.