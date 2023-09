Australien erwartet September-Rekordtemperaturen - Angst vor Bränden

SYDNEY (dpa-AFX) - Gleich zu Beginn des Frühlings auf der Südhalbkugel rechnen Meteorologen in Australien mit rekordverdächtiger Hitze. Speziell im Südosten des Landes würden ab dem Wochenende Werte weit über der Norm erwartet, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf den nationalen Wetterdienst. In Teilen der Region könnten die Temperaturen um bis zu 16 Grad höher sein, als der September-Durchschnitt, sagte Wetterexperte Dean Narramore.

Demnach dürfte es in einigen Teilen der Bundesstaaten Victoria und New South Wales fast 30 Grad warm werden, in Teilen von South Australia fast 40 Grad. Besonders ungewöhnlich: Die Hitze gleich nach Ende des Winters wird wahrscheinlich eine ganze Woche anhalten.