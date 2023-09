Die zweitägige Veranstaltung in Mailand dreht sich um das Motto „bring die Zukunft auf den Tisch". Einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Gastronomie kommen hier zusammen, um Esskultur neu zu denken. Das Ziel? Mit dem richtigen Essen einen positiven Wandel in der Gesellschaft zu schaffen.

MAILAND, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Der S.Pellegrino Young Chef Award 2022-2023 kommt in seine Endphase: Die Türen des lang erwarteten großen Finales öffnen sich am 4. und 5. Oktober in Mailand. Nach fast zwei Jahren mit verschiedenen Vorentscheiden auf der ganzen Welt stehen 15 Finalist:innen fest. Die talentierten Young Chefs geben ihr Bestes. Sie möchten den S.Pellegrino Young Chef Acadamey Award in den Händen halten. Während ihres Trainings wurden die jungen Talente von weltberühmten Köch:innen betreut. Durch diese Betreuung haben die Kandidat:innen vor allem eines gelernt: Den Mut, ihre einzigartigen technischen Fähigkeiten, ihre Kreativität, ihre Visionen und Träume in die eigenen Gerichte einzubringen. So wollen sie die Entwicklung der Gastronomie unterstützen und die Welt durch Essen zu einem besseren Ort machen.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:

https://www.multivu.com/players/uk/9201151-great-chefs-of-tomorrow-spellegrino-competition-grand-finale/

Bei diesem Event geben die besten Köch:innen der Welt einen Einblick über das, was sie inspiriert. So entsteht ein Wissensaustausch darüber, wie sich die Gesellschaft zum Besseren wandeln kann. Das Grand Finale fällt mit einer neuen Ausgabe des S.Pellegrino Young Chef Academy The Forum zusammen, einer exklusiven Veranstaltung, die sich der Gestaltung der Zukunft der Gastronomie widmet. Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf einem menschlichen Umgang in der Arbeitswelt und der Unternehmenskultur. Insbesondere werden die Punkte Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion berücksichtigt. Das bringt vor allem eines: Die Inspiration und den Mut, mit neuen Blickwinkeln in die Zukunft zu schauen.