Wie man es dreht und wendet, es kommen unruhigere Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zu. Der aktuelle Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung ist auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell hat der Aktienkurs den Supportbereich bei 93,02 Euro verteidigt und konnte sich ein wenig nach oben bis zum Wert von 96,80 Euro hinarbeiten. Zieht man fundamentale Kennzahlen wie das KGV heran, schaut die Aktie von BMW günstig aus. Bis in das Jahr 2025 sind konstante Gewinne eingeplant, wodurch das erwartete KGV in diesen Jahren relativ stabil zwischen 5,55 und 6,01 verharrt. Dabei ist die vorteilhafte Kursentwicklung umso bemerkenswerter, als dass der Ukrainekrieg vor gut eineinhalb Jahren die damals vorherrschende Aufwärtssequenz beendete. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte.

