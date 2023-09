World Payments Report 2023 Jeder zweite Firmenkunde erwartet ein Zahlungserlebnis wie im Supermarkt (FOTO)

Berlin (ots) - Globales Non-cash Payments Volumen noch dieses Jahr auf

Höchststand von 1,3 Billionen Transaktionen weltweit erwartet; bis 2027 werden

neue digitale Zahlungsmethoden etwa 30 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen,

während die traditionellen Methoden auf rund 70 Prozent des gesamten

bargeldlosen Transaktionsvolumens schrumpfen



Das Volumen bargeldloser Transaktionen wird 2023 weltweit 1,3 Billionen

erreichen, so der heute veröffentlichte World Payments Report 2023

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/) des

Capgemini Research Institute. In gleichem Maße, wie Verbraucher und Unternehmen

neue digitale Zahlungssysteme verwenden, wird dieses Volumen der Studie zufolge

bis 2027 weltweit auf 2,3 Billionen wachsen und dabei jährlich um 15 Prozent

zunehmen, in Europa um 10,7 Prozent. Eine Erkenntnis des diesjährigen Reports:

Treasurer leiden unter Inflation und Geopolitik, neue Bankservices im

Cash-Management für ein Erlebnis wie an der Supermarktkasse in Kombination mit

Künstlicher Intelligenz (KI) schaffen Abhilfe.