Zuckerrübenkampagne startet mit durchschnittlichen Erwartungen / Trotz später Aussaat haben sich die Rüben gut entwickelt (FOTO)

Köln (ots) - Heute startet die diesjährige Zuckerrübenkampagne von Pfeifer &

Langen im Werk Lage (Ostwestfalen-Lippe). In Könnern (Sachsen-Anhalt) beginnt

die Rübenverarbeitung am 18. September, in der Woche darauf, am 25. September,

laufen die Werke in Jülich (Rheinland) und Appeldorn (Rheinland) an. Am 04.

Oktober geht die Kampagne schließlich auch in Euskirchen (Rheinland) los. In den

kommenden Monaten dreht sich bei dem europäischen Zuckerhersteller wieder alles

um die Herstellung von Zucker aus der heimischen Rübe. Aufgrund der begrenzten

Lagerfähigkeit von Zuckerrüben wird die Produktion in den Werken während der

Kampagne rund um die Uhr laufen. Das Unternehmen hat umfassende Maßnahmen zur

Sicherung der Energieversorgung ergriffen, um einen reibungslosen Ablauf zu

gewährleisten.



Niederschlag und Sonne: Durchschnittsernte erwartet