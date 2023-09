Viel Enttäuschungspotenzial in Sachen EZB

Die sich eintrübende Konjunktur in der Eurozone und nicht zuletzt auch in Deutschland dürfte die Europäische Zentralbank heute Nachmittag von einer weiteren Zinserhöhung abhalten. Zwar ist die Inflation noch immer weit von ihrem Zwei-Prozent-Ziel entfernt, aber ein Stillhalten könnte eventuell auch als symbolischer Akt allein schon die Stimmung in den Unternehmen heben, was Investitionen angeht. Denn viele Projekte liegen wegen der steigenden Zinsen auf Eis.

Die heutige Entscheidung wird auch davon abhängen, wie die EZB die zukünftige Inflationsentwicklung einschätzt. Und hier gab es gestern Spekulationen über eine Erhöhung der Prognose für 2024 auf über drei Prozent, was für eine Zinserhöhung sprechen würde. Selten waren die Erwartungen so zweigeteilt wie heute. Da am Aktienmarkt allerdings die Hoffnung auf eine Zinspause überwiegt, ist im Falle eines weiteren Zinsschritts mit Enttäuschung und Verkäufen zu rechnen. Der Deutsche Aktienindex dürfte in diesem Fall das Sommertief bei 15.450 Punkten noch heute, spätestens aber vor dem Wochenende erneut anlaufen.

Der größte Börsengang des Jahres findet heute statt. Der britische Chipentwickler Arm geht an die Nasdaq und gibt wenig verwunderlich seine Aktien am oberen Ende der Ausgabespanne aus. 51 Dollar pro Anteil sorgen für eine Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar. Sollten der Hype in Sachen Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach den Papieren des Konkurrenten Nvidia eine Indikation sein, kann sich wohl nur der glücklich schätzen, der die Aktien zum Ausgabepreis bekommen hat. Der erste Kurs dürfte deutlich darüber liegen, alles andere wäre schon eine faustdicke Überraschung.

Ob die Bäume allerdings auch bei Arm wie bei Nvidia scheinbar in den Himmel wachsen und wie lange der Hype anhält, gleicht dem Blick in die Glaskugel. Aber eines steht fest, heute kommt eine der interessantesten Aktien der letzten Jahre an die Börse und als Investor sollte man auf keinen Fall wegschauen.