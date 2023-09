CREMER ERZKONTOR übernimmt Europas größten Verarbeitungsbetrieb für Chromerzsand

Lübeck (ots) - CREMER ERZKONTOR, der End-to-End-Anbieter für Rohstoffe mit Hauptsitz in Lübeck, setzt seinen Vertikalisierungskurs fort. Zum September 2023 übernimmt das norddeutsche Rohstoffunternehmen die Handels- und Aufbereitungsgesellschaft für Mineralien mbH, Hamm (HAG), einen Spezialisten für die Aufbereitung von Chromerzsand für die Stahl- und Gießereiindustrie. Damit erhöht das CREMER ERZKONTOR (https://erzkontor.com/) seine Aufbereitungskapazitäten um 120.000 Tonnen jährlich.



"Die Entwicklung vom reinen Rohstoffhändler zum Manager der gesamten Rohstoffversorgung unserer Kunden ist unser strategisches Ziel", sagt Nils Fleig, Geschäftsführer CREMER ERZKONTOR. "Mit dem Erwerb der HAG bieten wir unseren Kunden nun die Aufbereitung von Chromerzsand an, einem wichtigen Rohstoff in der Feuerfest- und Gießereiindustrie. Zusammen mit unseren anderen beiden deutschen Mahlwerken in Hamm und Wesel steigern wir unsere europäischen Aufbereitungskapazitäten von Feuerfestmineralien auf 300.000 Tonnen im Jahr. Das macht uns heute zu einem der größten Aufbereitungsunternehmen Europas."