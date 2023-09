Colt Data Centre Services erweitert Präsenz auf dem indischen Markt für Rechenzentren

NAVI MUMBAI, Indien, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (DCS), ein globaler Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, gab heute die Eröffnung seines ersten Rechenzentrums in Indien bekannt. Das Rechenzentrum in Navi Mumbai kennzeichnet die strategische Expansion von Colt DCS und das Bekenntnis, die steigende Nachfrage von Hyperscale Cloud Service Providern und großen Unternehmen im schnell wachsenden indischen Rechenzentrumsmarkt zu unterstützen.

Die Nachfrage nach Digitaltechnik in Indien ist sprunghaft angestiegen in den letzten Jahren. Nach Angaben der führenden Immobilienberatungsunternehmen wird der in Indien bestehende Bedarf an Rechenzentrumskapazität bis 2025 1,4 GW erreichen. Navi Mumbai macht 50 % der Rechenzentrumskapazität aus.

Das Navi Mumbai Data Centre von Colt DCS bietet den Kunden aufgrund seines großen Grundstücks von 15 Hektar und einer unterstützten IT-Leistungsfähigkeit von 120 MW eine enorme Flexibilität und Skalierbarkeit. Der flexible und skalierbare Aufbau von Colt DCS ermöglicht es, sich schnell an die sich wandelnden Anforderungen aufkommender Technologien und Anwendungsfälle wie generative künstliche Intelligenz, High Performance Computing, maschinelles Lernen und andere rechenintensive Cloud-Anwendungen anzupassen, die von Hochleistungsdichtelösungen mit effizienter Kühlung abhängen.

Diese Flexibilität wird durch eine robuste Infrastruktur unterstützt. Das Rechenzentrum verfügt über eine hoch zuverlässige 220 kV GIS-Umspannstation vor Ort mit einer LILO-Konfiguration (Loop In-Loop Out). Das Rechenzentrum bietet auch mehrschichtige Sicherheit durch eine Kombination aus gehärteten physischen Parametern, Zugangskontrolle und 24/7-Überwachung. Der Standort wurde einer umfassenden TVRA-Bewertung unterzogen und als Standort mit geringem Risiko eingestuft. Colt DCS verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unterstützung geschäftskritischer Workloads auf Basis seiner preisgekrönten Operations- und Servicemanagement-Fähigkeiten.