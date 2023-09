GENF (dpa-AFX) - Große Versprechen, wenig Aktion: Die Länder der Welt sind noch längst nicht auf dem richtigen Weg, um den Klimawandel nachhaltig zu begrenzen. Zu diesem Schluss kommt ein UN-Bericht, den die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf vorstellte. Was Regierungen bislang an Reduktionen von klimaschädlichen Treibhausgases empfohlen hätten, reiche nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, heißt es in dem Bericht "United in Science", zu dem mehrere UN-Organisationen beigetragen haben. Das mache es schwer, die 17 UN-Entwicklungsziele bis 2030 zu erreichen. Der Bericht zeigt, wie sich Klimawandel und Extremwetter auf diese Ziele auswirken.

2015 hat die Weltklimakonferenz in Paris beschlossen, die globale Erwärmung auf zwei, möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür müssten die Treibhausgas-Emissionen um 30 beziehungsweise 45 Prozent gegenüber 2010 sinken. Bis 2050 sollen nur noch so viel CO2-Emissionen ausgestoßen werden wie kompensiert werden können. CO2-Emissionen machen rund zwei Drittel der Treibhausgase aus.