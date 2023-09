WandelWerker Arbeitsschutz muss zur Regelkommunikation in jedem Unternehmen gehören (FOTO)

Wuppertal (ots) - Arbeitsschutz wird in vielen Unternehmen als notwendiges Übel

angesehen, mit dem viele Regeln und Verbote einhergehen. Dies kann dazu führen,

dass die Maßnahmen, die dem Schutz der Mitarbeitenden dienen sollen, nicht

eingehalten werden. Anna Ganzke, Geschäftsführerin der WandelWerker Consulting

GmbH gibt einen Einblick, wie Unternehmen ihr Safety Mindset verändern und einen

wirksamen Arbeitsschutz etablieren können.



Die Führungskräfte und Mitarbeiter besitzen in vielen Unternehmen heute noch

eine externe Motivation für den Arbeitsschutz. Das bedeutet, dass Regeln zum

Arbeitsschutz eingehalten werden, weil sie eingehalten werden müssen - der

Antrieb kommt also von außen. Eine externe Motivation führt dann dazu, dass in

der Spät- und Nachtschicht weniger sicher gearbeitet wird, als in der

Tagschicht. Zwar wünschen sich Geschäftsführer und Führungskräfte eine möglichst

niedrige Zahl an Arbeitsunfällen, es fehlt ihnen aber oft an den notwendigen

Werkzeugen dafür. Dies schafft Unsicherheit bei den Mitarbeitern. "Wenn man

Arbeitsunfälle drastisch reduzieren will, muss man dort ansetzen, wo sie

entstehen - im Kopf der Menschen", weiß Anna Ganzke, Geschäftsführerin der

WandelWerker Consulting GmbH.