1.HJ 2023: Umsatz und EBIT über unseren Erwartungen; Prognosen und Kursziel leicht angehoben; Rating KAUFEN bestätigt



Im ersten Halbjahr 2023 hat die HAEMATO AG einen Umsatzanstieg in Höhe von 10,5 % auf 133,64 Mio. EUR (VJ: 120,97 Mio. EUR) erreicht und hat damit unsere Erwartungen übertroffen. Die nach den zwei Segmenten getrennte Umsatzentwicklung zeigt eine relative Umsatzstärke im Segment "Specialty Pharma", in dem in erster Linie die Umsätze mit dem Parallelimport und dem Vertrieb von preisgünstigen EU-Originalarzneimittel erfasst sind. In diesem Segment legten die Umsätze um 14,4 % auf 111,12 Mio. EUR (VJ: 97,10 Mio. EUR) zu. Demgegenüber wurde im Segment "Lifestyle & Aesthetics" ein Umsatzrückgang in Höhe von 6,8 % auf 22,25 Mio. EUR (VJ: 23,87 Mio. EUR) ausgewiesen. In diesem Segment sind in erster Linie die Umsätze der seit dem Geschäftsjahr 2021 zum HAEMATO-Konzern gehörenden M1 Aesthetics GmbH enthalten, in der alle Umsätze des Selbstzahlermarktes sowie mit Produkten der ästhetischen Medizin berücksichtigt sind.



Entgegen dem Umsatzrückgang im margenstärkeren "Lifestyle & Aesthetics" wurde in diesem Bereich ein Anstieg der Rohertragsmarge auf 30,8 % (VJ: 26,1 %) und damit eine Verbesserung des Rohertrags auf 6,85 Mio. EUR (VJ: 6,24 Mio. EUR) erreicht. Diese Entwicklung dürfte auf der einen Seite auf die implementierten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen sein. Zudem dürfte eine Verschiebung im Umsatzmix hin zu margenstärkeren Produkten erfolgt sein. Demgegenüber steht aber im Segment "Specialty Pharma" ein sichtbarer Rückgang der Rohertragsmarge auf 3,1 % (VJ: 6,1 %) und damit des Rohertrages auf 3,40 Mio. EUR (VJ: 5,88 Mio. EUR). Zwar hatte hier die Portfoliobereinigung Verbesserungen bei der Materialaufwandsquote nach sich gezogen, die Erhöhung der Herstellerabschläge für erstattungsfähige Arzneimittel von 7 % auf 12 % hatte den Rohertrag im "Specialty Pharma"-Bereich deutlich belastet. Die Erhöhung der Herstellerabschläge ist, nach aktuellem Stand, bis zum 31.12.2023 befristet und wir erwarten ab 2024 eine Entlastung.



Der damit insgesamt auf 10,41 Mio. EUR (VJ: 12,68 Mio. EUR) rückläufige Rohertrag wurde durch eine sichtbare Reduktion beim Personalaufwand sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgefangen und damit verbleibt im ersten Halbjahr 2023 ein EBIT-Anstieg auf 5,26 Mio. EUR (VJ: 4,39 Mio. EUR). Hierhin findet sich die derzeit laufende Optimierung der Geschäftsprozesse sowie der Erfolg bei den Effizienzsteigerungen wieder, die unter anderem zu einer Reduktion der Mitarbeiterzahl auf 52 (VJ: 76) geführt hat. Auch unsere Ergebniserwartungen wurden damit übertroffen.

Das HAEMATO-Management hat im Rahmen der Halbjahresberichterstattung keine Aussage zur Umsatz-Guidance mehr gemacht, die EBIT-Guidance wurde hingegen bestätigt. Unverändert wird daher für das laufende Geschäftsjahr 2023 ein EBIT in einer Bandbreite von 6 Mio. EUR bis 8 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Mit Blick auf das in den ersten sechs Monaten 2023 erreichte EBIT in Höhe von 5,26 Mio. EUR stufen wir diese Unternehmens-Guidance als sehr konservativ ein.



In Summe der beiden Segmente rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 259,60 EUR (bisher: 242,04 Mio. EUR), einem Rohertrag in Höhe von 20,11 Mio. EUR (bisher: 19,99 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 8,51 Mio. EUR (bisher: 7,44 Mio. EUR). Mit der im Vergleich zum Rohertrag stärkeren Anhebung unserer EBIT-Schätzungen tragen wir den stärkeren Kosteneinsparungen im Personalbereich und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechnung. Für die kommenden Geschäftsjahre heben wir, aufgrund des höheren Basiseffektes, unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen an, behalten aber das bisher von uns erwartete Rentabilitätsniveau unverändert bei.

Aufgrund der Prognoseanhebung sowie darüber hinaus des Roll-Over-Effektes, welcher aufgrund der turnusmäßigen Verlängerung der Kurszielbasis auf 31.12.24 (bisher: 31.12.23) eine modelltechnische Kurszielerhöhung nach sich zieht, heben wir unser Kursziel auf 32,80 EUR (bisher: 30,75 EUR) an. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.







Die HAEMATO Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 22,00EUR gehandelt.