Digital Curtain (TM), das schaltbare Glas zur Lichtsteuerung von AGC, kommt im Modell „Century" von Toyota zum Einsatz

Die Anforderungen an Autoglas werden immer anspruchsvoller und vielfältiger. Die AGC Group wird durch die Bereitstellung optimaler Materialien und Lösungen zur Verwirklichung einer neuen Mobilitätsgesellschaft beitragen.

Anmerkungen: (*1) Die Produktreihe der AGC Group für schaltbares Glas zur Lichtsteuerung für Fahrzeuganwendungen (*2) Gemäß Recherchen von AGC. Dies ist das erste Mal weltweit, dass schaltbares Glas zur Lichtsteuerung mit Verbundglas-Spezifikation in Türbereichen zum Einsatz kommt. (*3) ISO9050-Norm

Mit Hilfe einer elektrischen Spannung wird die Verteilung und Ausrichtung des speziellen Materials in der zwischen den Zwischenschichten des Verbundglases eingekapselten Folie gesteuert, was ein sofortiges Umschalten zwischen dem gedimmten und dem durchlässigen Modus ermöglicht.

Digital Curtain (TM) ist eine Art von schaltbarem Glas zur Lichtsteuerung, das die Wärme und Blendwirkung des Sonnenlichts reduziert, im gedimmten Modus (lichtundurchlässiger Zustand) Privatsphäre schafft und im lichtdurchlässigen Modus (klarer Zustand) ein Gefühl der Offenheit vermittelt. Bisher kam schaltbares Glas zur Lichtsteuerung nur bei unbeweglichen Fenster zum Einsatz, zum Beispiel bei Panoramadächern. Das neue Digital Curtain (TM)-Glas ist nicht nur chemisch beständig, um Wind, Regen und Sonnenlicht dauerhaft standzuhalten, sondern auch mechanisch robust beim Öffnen, Schließen, Anheben und Senken. Darüber hinaus wurde das schwarze Keramikdesign um das Fensterglas herum so dünn und elegant wie nur möglich gestaltet. Dies wurde bei der Suche nach einem Türdesign, das dem Prestige des Century angemessen ist, als angemessen bewertet und so kam es zum weltweit ersten Einsatz von schaltbarem Glas zur Lichtsteuerung im Bereich der hinteren Türen.

TOKIO, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- AGC Inc. mit Hauptsitz in Tokio, ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien, gab am 12. September bekannt, dass „Digital Curtain" (TM) (*1), sein schaltbares Glas zur Lichtsteuerung, im Century zum Einsatz kommen wird – dem neuen Luxusmodell von Toyota, das 2023 auf den Markt kommt. Der Einsatz von Digital Curtain (TM) im Bereich der Fondsitze ermöglicht eine unmittelbare Steuerung der Lichtdurchlässigkeit und Sichtverhältnisse und trägt so zur Gestaltung eines geräumigen und komfortablen Innenraums bei. Damit kommt weltweit zum ersten Mal (*2) „Light Control Glass" bei Fensterscheiben von Autos zum Einsatz.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer