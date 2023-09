Nimy Resources - Bohrungen zur Erkundung von Lithium- und Nickelzielen starten heute

14. September 2023 / IRW-Press / - Nimy Resources (ASX: NIM) freut sich bekannt zu geben, dass noch in dieser Woche im Projekt Mons in Westaustralien ein 16 Löcher umfassendes Bohrprogramm im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation) eingeleitet wird.

Im Rahmen des Programms werden sechs Bohrungen niedergebracht, um das besonders vielversprechende Lithium-Zielgebiet, das anhand von früheren Bohrungen und geophysikalischen Messungen ermittelt wurde, genauer zu erkunden. Bei diesen Bohrungen waren anomale Lithiumvorkommen mit beachtlichen Mächtigkeiten durchteuft worden. In den entnommenen Proben war außerdem eine Reihe weiterer entscheidender Indikatormineralien für Lithium enthalten, die darauf hindeuten, dass sich das Projekt Nimy innerhalb eines erzreichen LCT-Pegmatitkomplexes befindet.

Die entsprechenden Ergebnisse wurden mit den Daten aus einer Hyperspektralmessung kombiniert, bei der eine sehr vielversprechende Anomalie in nur 1,3 km Entfernung vom Bohrgebiet abgegrenzt werden konnte. Diese innerhalb des Grünsteingürtels gelegene Anomalie ist 3 km von der Kontaktzone zwischen der Grünstein- und der Granitformation entfernt. Der Bereich, der diese Distanz von der Kontaktzone abdeckt, ist als ‚Goldilocks Zone‘ bekannt, weil sich in diesem Umfeld eine Vielzahl von Lithiumlagerstätten befinden.

Mit dem bevorstehenden Bohrprogramm soll diese Anomalie nun genauer untersucht werden.

Darüber hinaus sind im Zuge des Programms zehn Bohrungen zur näheren Erkundung einer Reihe von Nickelsulfidzielen geplant, die im Rahmen einer kombinierten VTEM/Moving Loop-Messung ermittelt wurden. In diesen Zielen, die sich in den als „Block Two“ und „Block Three“ bezeichneten Parzellen befinden, wurden Anomalien mit hoher Leitfähigkeit lokalisiert, die als Nickelsulfidziele von hervorragender Beschaffenheit gewertet werden.

Die Firma Resource Potentials setzt die Analyse des Datenmaterials aus den helikoptergestützten VTEM- und Moving Loop-Messungen fort, um die ersten ermittelten Ziele noch genauer definieren zu können. Die Bohrungen werden noch mehrere Wochen andauern; die entnommenen Proben werden der Firma Intertek zur Analyse übergeben.

Luke Hampson, Executive Director von Nimy, meint dazu:

„Anhand der bei Mons bereits im Vorfeld absolvierten umfangreichen geophysikalischen Messungen und Bohrungen konnten wir sehr vielversprechende Lithium- und Nickelsulfidziele abgrenzen.“

„Diese Bohrkampagne, die heute eingeleitet wird, umfasst 16 Löcher, in denen wir diese Ziele genauer untersuchen werden.“

Abbildung 1 – Die geplante Bohrlinie mit Ausrichtung auf die MLEM-Anomalie in den Bereichen Plate 1 und Plate 2, Block 2 über der farbigen Magnetikmessung.

Abbildung 2 – Die geplante Bohrlinie mit Ausrichtung auf die MLEM-Anomalie in den Bereichen Plate 3 und Plate 4, Block 3 über der farbigen Magnetikmessung.

Abbildung 3 – Die geplante 'Lithium Aster Line' innerhalb des von der Hyperspektralmessung erfassten Bereichs.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Nimy Resources zur Veröffentlichung freigegeben.

Nimy Resources ASX:NIM

Datum der Veröffentlichung: 14. September 2023

Erklärung der sachkundigen Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Fergus Jockel, einem Vollzeitmitarbeiter von Fergus Jockel Geological Services Pty Ltd, zusammengestellt wurden. Herr Jockel ist ein Member des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (1987) und verfügt über ausreichende Erfahrung in der Tätigkeit, die er ausübt, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe Dezember 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (JORC-Code) zu gelten.

Herr Jockel erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Projekte von Nimy Resources Limited. Aussagen über Bergbaureserven und -ressourcen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, da sie Schätzungen beinhalten, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Annahmen, Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen gemacht werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Annahmen, Meinungen und Schätzungen ändern oder andere zukünftige Entwicklungen widerspiegeln sollten.

Über Nimy Resources und das Nickelprojekt Mons

Nimy Resources ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen, das die Vision hat, ein wirtschaftlich rentables Nickelsulfidprojekt in einem erstklassigen Rechtssystem in Westaustralien unter Einsatz verantwortungsvoller Bergbaumethoden zu entdecken und zu erschließen.

Nimy widmet sich vorrangig der Erschließung des Projekts Mons. Dieses Projekt im Gebietsmaßstab besteht aus 16 genehmigten und 1 im Genehmigungsverfahren befindlichen Einzelkonzessionen mit einer Gesamtfläche von über 2.806 km², die sich auf einer Streichlänge von 80 km von mafischen und ultramafischen Sequenzen in Nord-Süd-Ausrichtung befinden.

Mons befindet sich 140 km nord-nordwestlich von Southern Cross und erstreckt sich über das Gebiet Karroun Hill am Nordrand des weltberühmten Gürtels Forrestania. Mons weist ein ähnliches geologisches Umfeld wie das südliche Ende dieses Gürtels und vor allem auch des Nickelgürtels Kambalda auf.

Das Projekt Mons ist in eine ausgedehnte fruchtbare und nickelreiche Komatiitsequenz, ähnlich jener bei Kambalda und Mt. Keith, eingebettet und liegt in der Murchison-Domäne, die wiederum dem Youanmi-Terran des aus dem Archaikum stammenden Yilgarn-Kratons zugeordnet ist.

Obwohl wir uns in erster Linie auf Nickel konzentrieren, bieten erste Anzeichen auch bedeutende Chancen bei anderen zukunftsweisenden Metallen, die für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft in der Zukunft bedeutend sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

