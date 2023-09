Seite 2 ► Seite 1 von 2

Triesen (ots) - Mikrozirkulation als Schlüssel für Wohlbefinden und Gesundheit:Ein oft übersehener Aspekt - für Mensch und Tier aber gleichermaßenentscheidend. Als CCO frisch an Bord der BEMER Int. AG setzt sich Axel Fleckendafür ein, das Wissen um die Mikrozirkulation und ihren Einfluss auf dieGesundheit global zugänglich zu machen. Er möchte aufzeigen, welcheMöglichkeiten es gibt, mit den entsprechenden Produkten diesen Bereich derDurchblutung zu unterstützen. Zu diesem Zweck setzt das Unternehmen aufVerlässlichkeit, persönlichen Kontakt sowie Partnerschaft auf Augenhöhe - undwird damit nicht nur in der Medizintechnikbranche, sondern auch bei seinenVertriebspartnern und Käufern zum vertrauensvollen Anlaufpunkt. Hier erfahrenSie, welche Rolle Axel Flecken bei der BEMER Int. AG einnimmt, worin seineAufgaben bestehen und worin er seine Mission sieht.Der Wunsch, ein Leben lang leistungsfähig und gesund zu sein, steigtunaufhörlich - ebenso wie die Ansprüche an Medizinprodukte, die dazu einenBeitrag leisten können. Schließlich sollen sie nicht nur die Bedürfnisseerfüllen, sondern auch qualitativ überzeugen. Seit 1998 im Geschäft, steht fürdas Unternehmen die tierische und menschliche Gesundheit im Mittelpunkt - mitweltweit nachgefragten Produkten, die vor allem in der Heimanwendung eingesetztwerden. Dabei steht die begleitende Förderung der sogenannten Mikrozirkulationim Vordergrund - also die Unterstützung der Blutgefäße beim Transport vonNährstoffen und Sauerstoff, ebenso wie der Abtransport vonStoffwechselendprodukten. Die Technologie hinter BEMER-Produkten istwissenschaftlich untersucht und von der amerikanischen FDA (Food & DrugAdministration) cleared und für Europa MDR zertifiziert. "Darauf sind wir sehrstolz und es unterstreicht, wie wichtig für BEMER Qualität, Sicherheit undWirksamkeit sind. Das war auch für mich ein Grund, in das Unternehmeneinzusteigen", erklärt Axel Flecken, der neue Chief Commercial Officer (CCO) derBEMER Int. AG."Als neues Mitglied der Geschäftsleitung fühle ich mich sehr geehrt, dasUnternehmen international zu vertreten", fügt Axel Flecken hinzu. Dabei arbeiteter eng mit den Partnern des Medizinprodukteherstellers zusammen, die bereits inüber 25 Ländern aktiv sind. "Diese Partner sind meist selbstständigeVertriebler, die unsere Produkte verkaufen", erklärt der neue CCO weiter. "Siesind selbst verantwortlich für ihre Ergebnisse und können frei agieren."Außerdem hat das Unternehmen eine Social Community aufgebaut, die eine enge undharmonische Betreuung dieser Partner ermöglicht. Bei der BEMER Int. AG steht derMensch an erster Stelle. "Wir sind ein People Business. Außerdem legen wir viel