Vectron Systems: Positives EBITDA im Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz auch wegen der Konsolidierung der acardo group AG deutlich um fast 48 Prozent auf 18,53 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen mit einem EBITDA von 1,66 Mio. Euro (HJ 2022: -0,54 Mio. Euro) in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die neu erworbene acardo group AG habe dabei mit einem EBITDA von 1,35 Mio. Euro den größten Ergebnisbeitrag geleistet und liege damit im Rahmen der Management-Erwartungen. Gleichzeitig zeige sich, dass der Erwerb der acardo group AG bereits frühzeitig eine nachhaltig positive Auswirkung auf das Rentabilitätsbild des Vectron-Konzerns habe. Mit Veröffentlichung des Habjahresberichts 2023 sei die im März 2023 veröffentlichte Guidance vom Management bestätigt worden. Demnach werde für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin mit einem Umsatz von 36,0 bis 37,8 Mio. Euro und mit einem EBITDA von 1,3 bis 2,2 Mio. Euro gerechnet. Im kommenden Geschäftsjahr 2024 solle ein Umsatz von 41,0 bis 45,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,0 bis 6,2 Mio. Euro erreicht werden. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 9,40 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.2023, 11:15 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.09.2023 um 15:02 Uhr fertiggestellt und am 14.09.2023 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Die Vectron Systems Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 5,12EUR gehandelt.