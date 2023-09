High Tide bringt neues Format „Cabanalytics Consumer Insights“ für 1,1 Millionen Cabana Club-Mitglieder heraus

- Das Unternehmen will den Vertrieb von CCI in den kommenden Monaten auch auf seine internationale Klientel von 4,6 Millionen Kunden ausweiten

CALGARY, ALBERTA, 14. September 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das leistungsstarke und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute sein neues Medienformat Cabanalytics Consumer Insights („CCI“) angekündigt. Das verbraucherorientierte digitale Format in der Art eines Magazins ist eine Erweiterung der äußerst erfolgreichen Business-Data- und Insights-Plattform Cabanalytics. Ab heute werden mehr als 1,1 Millionen ELITE- und Cabana Club-Mitglieder jeden Monat kostenlos über alles Wissenswerte zu Cannabis informiert – von den meistverkauften Blüten, Esswaren, Vapes und Konzentraten bis hin zu den neuesten Cannabinoidprodukten und Bedarfsartikeln für den Cannabiskonsum am Markt. Im kommenden Jahr plant das Unternehmen, den Vertrieb von CCI auch auf seine internationale Klientel von über 4,6 Millionen Kunden, davon 3 Millionen Kunden alleine in den Vereinigten Staaten, auszuweiten.

„Ein wesentlicher Bestandteil der DNA von High Tide ist die Innovation. Ihr sind die Einführung unseres einzigartigen Diskont-Clubmodells vor zwei Jahren und der Start unseres kostenpflichtigen Mitgliederprogramms ELITE vor knapp einem Jahr geschuldet. Heute darf ich nun mit großer Freude unser neues Format 'Cabanalytics Consumer Insights' ankündigen, mit dem wir unsere äußerst erfolgreiche Business-Data- und Insights-Plattform Cabanalytics erweitern. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene rechnen wir im Laufe der Zeit mit margenträchtigen Werbeeinnahmen von Marken- und Produktherstellern aus der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette, denen hier Werbemöglichkeiten offenstehen, um unsere gebundene, zielgerichtete und äußerst relevante Klientel von über 1,1 Millionen Mitgliedern (Tendenz steigend) zu erreichen. Diese Neueinführung wird es uns auch ermöglichen, sowohl unsere Kunden als auch Produktinnovatoren, Marken- und Lizenzhersteller noch stärker und dauerhafter an uns zu binden. Als größter kanadischer Einzelhändler im Non-Franchise-Sektor ist High Tide Marktführer auf dem Gebiet der Verbraucherdaten. Dieser umfangreiche Report im Stil eines Magazins bietet aussagekräftige Einblicke in das Konsumverhalten, präsentiert die Marken und Produkte, die in unserer internationalen Branche im Trend liegen, und stellt das neueste und beste Produktportfolio in allen Cannabis- und Bedarfsmittelkategorien vor. Auch Wissenswertes und blogähnliche Inhalte sowohl für echte Cannabis-Fans als auch für an Cannabis Interessierte sind dabei“, erläutert Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.