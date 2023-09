Köln (ots) -



- Sustainability-Linked Bond mit einem Emissionsvolumen von 900 Millionen Euro

sichert Investitionsvolumen

- Sustainability-Linked Bond Framework veröffentlicht

- Bindung an Science Based Targets initiative (SBTi) Ziele unterstreicht

Bekenntnis von REWE und PENNY zur Initiative für Klimaschutz



Als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler gibt die genossenschaftliche REWE

Group ihr Debüt am Kapitalmarkt und emittiert eine Anleihe. Damit einher geht

die direkte Verknüpfung des seit 2008 in der Unternehmensstrategie verankerten

Nachhaltigkeitsengagements mit der Unternehmensfinanzierung.





Denn die Anleihe ist ein so genannter Sustainability-Linked Bond (SLB), dessenHöhe des Rückzahlungsbetrags am Ende der Laufzeit daran geknüpft ist, dass klardefinierte und objektiv überprüfbare Nachhaltigkeitsziele von REWE und PENNYerreicht werden. Damit stärkt das Unternehmen auch sein Bekenntnis zu seinenKlimazielen, da deren Erreichung damit direkt mit monetären Auswirkungenverbunden ist. REWE und PENNY haben sich verpflichtet, mittelfristigeunternehmensweite Reduktionsziele im Einklang mit dem wissenschaftlichfundierten Netto-Null-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi)festzulegen.Diese nachhaltigkeitsgebundene Anleihe im Volumen von 900 Millionen Euro und miteiner Laufzeit von sieben Jahren dient dazu, Unternehmensziele zur Senkung derTreibhausgas-Emissionen in der ganzen Lieferkette zu verwirklichen und die dafürnötigen Investitionen zu stützen. In die REWE Group investieren über 145internationale Investoren.Um den laufenden Herausforderungen gerecht zu werden und die umfangreichenAnforderungen an Transformation - nicht zuletzt in den Bereichen Nachhaltigkeitund Digitalisierung zu stemmen, hat die REWE Group ihre Investitionstätigkeitbereits weiter verstärkt: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielleVermögenswerte stiegen von 2021 auf 2022 von 2,3 Milliarden Euro auf 2,8Milliarden Euro. Für das laufende Jahr plant die REWE Group nochmals erhöhteInvestitionen.Unterstützung bei der Emission erhielt die REWE Group durch die vier Joint LeadManager BNP Paribas, SEB, Société Générale und UniCredit. Analog des Rating derREWE Group ist auch der SLB mit einem Instrumenten-Rating von BBB durch S&Pbewertet worden.Um die Anleihe nachhaltig zu gestalten, erarbeitete die REWE Group ein sogenanntes Sustainability-Linked Bond Framework, welches dieFinanzierungsstrategie des Konzerns mit seiner Nachhaltigkeitsstrategieverbindet. Beraten wurde sie dabei durch die SEB als Sustainability Advisor.Dieses Framework wurde bereits am 01. September 2023 veröffentlicht und durch