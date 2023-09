Sibanye-Stillwater nimmt die Konsultationen nach Abschnitt 189 über die Zukunft des Schachtes Kloof 4 auf

Johannesburg, 14. September 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - teilt mit, dass das Unternehmen gemäß Abschnitt 189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) Konsultationen mit den organisierten Arbeitnehmern und anderen betroffenen Interessengruppen über die mögliche Umstrukturierung seiner Goldbetriebe in Südafrika aufgrund der anhaltenden Verluste über einen längeren Zeitraum und der Betriebseinschränkungen am Schacht Kloof 4 aufnehmen wird.

Die Einleitung der S189-Konsultationen folgt auf zahlreiche erfolglose Versuche, Produktivitätsprobleme und andere betriebliche Einschränkungen am Schacht Kloof 4 zu beheben, einschließlich Seismizität und Kühlungseinschränkungen (im Zusammenhang mit dem Kühlwasserkreislauf), die zusammen zu anhaltenden Verlusten beigetragen haben, selbst bei den jüngsten hohen Goldpreisen. Hinzu kam der jüngste Zwischenfall am Schacht Kloof 4 (bekannt gegeben am 1. August 2023), der erhebliche Schäden an der Schachtinfrastruktur verursachte. Zusammengenommen haben diese Faktoren zu einer erheblichen Verschlechterung der Produktivität geführt und die finanzielle Lebensfähigkeit von Schacht Kloof 4 gefährdet.

Von der möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4 könnten 2.389 Beschäftigte und 581 Beschäftigte von Auftragnehmern am Schacht Kloof 4 betroffen sein. Im Rahmen des formellen S189-Konsultationsverfahrens werden das Unternehmen und die betroffenen Interessengruppen gemeinsam Maßnahmen zur Vermeidung und Abmilderung möglicher Entlassungen prüfen und nach Alternativen zur möglichen Einstellung oder Verkleinerung des Betriebs und der damit verbundenen Dienstleistungen suchen.

"Wir werden mit allen relevanten Interessengruppen zusammenarbeiten, um den Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden und gleichzeitig zu versuchen, die Auswirkungen auf die übrigen Betriebe und die Mitarbeiter der SA-Goldbetriebe zu begrenzen", sagte Richard Cox, Executive Vice President und Leiter der SA-Goldbetriebe.

Über Sibanye-Stillwater

