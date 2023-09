Steigende Immobilienrenditen - Experte verrät, ob sich ein Investment jetzt lohnt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In vielen Regionen führen fallende Immobilienpreise und

steigende Mietkosten zu erhöhten Renditeaussichten im Markt für Wohnhäuser und

Apartments. Besonders in ausgewählten Metropolen scheint sich eine

vielversprechende Investitionsoption abzuzeichnen. Ist jetzt der Moment

gekommen, in den Immobilienmarkt einzutauchen oder doch noch an der Seitenlinie

zu verweilen?



"Die aktuelle Situation wirkt sehr verlockend! Aber nicht alle werden jetzt als

Gewinner aus der Situation gehen - voreiliges Handeln könnte jetzt auch fatale

Folgen haben", sagt Thorsten Bader, ein erfahrener Immobilieninvestor und

Betreiber vom Wissensportal "Immobilien-Erfahung.de". Er weiß, wann man wirklich

investieren sollte. Im folgenden Beitrag verrät er, ob jetzt der richtige

Zeitpunkt ist, um in den Immobilienmarkt einzusteigen.