Finanzierungsgeschäft wächst im ersten Halbjahr 2023 Kreditbanken steigern gesamte Neukreditvergabe | Bestandsplus in allen Geschäftsfeldern

Berlin (ots) - In der ersten Jahreshälfte 2023 haben die auf Finanzierungen von

Konsum- und Investitionsgütern spezialisierten Kreditbanken Kredite im

Gesamtwert von 64,1 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen vergeben.

Das sind 5,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Sie finanzierten insgesamt

555 Tausend Kraftfahrzeuge, dies ist ein Plus von 3,2 Prozent.



"Insgesamt hat sich das Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken im ersten

Halbjahr 2023 weiter gut entwickelt", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes. Dies zeigt sich am kontinuierlichen Wachstum des

Kreditbestandes, der zum 30. Juni 2023 bei 191,6 Milliarden Euro und damit 7,6

Prozent über dem Wert des Vorjahres lag. Im Kreditneugeschäft gab es in den

einzelnen Geschäftsfeldern unterschiedliche Entwicklungen.