Infrastrukturaktien: Der unschlagbare Mix aus Stabilität und Wachstumspotenzial!

Die Konjunkturaussichten sind in Europa derzeit nicht gerade rosig. Einige Länder – darunter auch Deutschland – befinden sich in einer technischen Rezession. Auch in den USA ist ein rezessives Szenario noch nicht vom Tisch. Aus hauseigenen Studien weiß Johannes Maier, Portfoliomanager für internationale Infrastruktur-Aktien beim Vermögensverwalter Bantleon Invest: "Infrastruktur-Aktien bieten die seltene Kombination von Wachstum und Stabilität."

Im Gespräch mit dem Magazin "Das Investment" betonte Maier, dass Infrastruktur-Unternehmen besonders krisenresistent sind, da sie häufig auf Geschäftsmodellen mit unelastischer Nachfrage und gut prognostizierbaren Cashflows basieren. Das heißt, viele Infrastruktur-Projekte sind finanziell relativ unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung: Die Nachfrage nach Strom und sauberem Wasser oder eine funktionierende Abfallentsorgung werden nicht durch eine schwächelnde Konjunktur beeinträchtigt. Ebenso wenig wie die Bereitstellung von Rechenzentren und Mobilfunknetzen, denn all diese Segmente bedienen Grundbedürfnisse, die auch in einer kriselnden Wirtschaft nachgefragt sind. Infrastruktur-Unternehmen dieser Sparten können daher ihre Stärken gerade in unruhigen Zeiten ausspielen.

Höhere Renditen bei geringerer Volatilität

In den vergangenen 20 Jahren haben Infrastruktur-Aktien in Monaten mit rückläufigen Kursen an den breiten Aktienmärkten nur um die Hälfte nachgegeben. In Summe haben Infrastruktur-Aktien in dieser Zeit ähnlich attraktive Erträge erzielt wie Infrastruktur-Direktanlagen und damit den breiten Markt übertroffen – und das bei einer deutlich geringeren Volatilität, betont Maier. Wegen ihrer defensiven Eigenschaften und konstant hohen Dividenden eignen sich Infrastrukturwerte gut als Basis-Investments, so Maier. Und die Bewertungen von Infrastrukturaktien seien seit Jahresbeginn im Vergleich zum breiten Aktienmarkt günstiger geworden. Die Anlageklasse biete die Chance auf höhere Renditen bei geringerer Volatilität gegenüber dem breiten Aktienmarkt – zumindest war das in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Fall.

Der Experte betont, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, an dem die Infrastruktur in einigen Segmenten nicht mehr den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft gerecht werde. Hier sieht Bantleon großes Aufholpotenzial, besonders im Hinblick auf die Anforderungen an ein umweltverträgliches Energiesystem oder den stetig wachsenden Datenverbrauch. Daher bieten Unternehmen genau dieser Segmente diese seltene Kombi aus Stabilität und Wachstum.

Vorsicht vor konjunktursensitiven Unternehmen!

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit hält der Vermögensverwalter derzeit Abstand zu Infrastruktur-Segmenten, mit vorwiegend konjunktursensitiven Treibern, wie z.B. Unternehmen aus dem US-amerikanischen Schienenverkehr oder auch Unternehmen, die Schuldenberge angehäuft haben, ohne sich die Niedrigzinsen langfristig zu sichern. Denn diese könnten zunehmend in finanzielle Schieflage geraten. Die Aufregung um den britischen Wasserversorger "Thames Water" Anfang Juli sollte Warnung genug sein, meint Maier. "Thames Water" hatte jahrelang hohe Dividenden ausgeschüttet, die Infrastruktur sich allerdings selbst überlassen und Schulden von 14 Milliarden Pfund angehäuft. Angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation wurde der private Wasserversorger schließlich zum Sanierungsfall für Großbritannien. "In den nächsten Monaten wird die Analyse der Finanzierungsstruktur der Unternehmen daher von entscheidender Bedeutung sein.", so das Credo von Bantleon.

Der traditionelle fossile Energiesektor Infrastruktur habe im aktiv gemanagten hauseigenen Fonds aus mehreren Gründen nichts zu suchen, unterstreicht der Fondsmanager: Zum einen wegen der konsequenten Nachhaltigkeitskriterien von Bantleon – bei Bantleon ist man sich bewusst, dass fossile Energieträger mehr als 70% der globalen CO2-Emissionen verursachen und außerdem passten die starken Schwankungen dieses Sektors generell nicht zur Stabilität des Infrastruktur-Sektors. Der Bantleon Select – Bantleon Select Infrastructure PA EUR Inc Fonds (LU1989515793) investiert ausschließlich in nachhaltige Infrastruktur.

Der robuste Infrastruktur-Sektor ist allerdings von ganz anderer Seite ausgesetzt: Klimawandel, Cyber-Angriffe oder militärische Konflikte können Infrastrukturunternehmen empfindlichen Schaden zufügen und sind kaum oder nicht vorhersehbar. Maier gibt zu bedenken, dass durch den Ukraine-Krieg die Energieversorgung Europas zum geopolitischen Spielball geworden sei. Konkret habe die Anzahl wertlos gewordener Assets – speziell bei Teilen der Gas-Infrastruktur – zugenommen.

Globale Energiewende – Riesiges Potenzial für den Sektor, über Jahrzehnte hinweg

Chancen mit großem Potenzial tun sich dagegen in anderen Segmenten auf, denn der Krieg in der Ukraine hat einen Paradigmenwechsel in der Energiepolitik Europas ausgelöst. Mit dem "REPowerEU"-Programm will sich die EU mittel- und langfristig nicht nur unabhängiger von russischen Öl- und Gasimporten machen, sondern von fossilen Brennstoffen überhaupt. Der Plan zielt auch darauf ab, die Versorgungssicherheit Europas mit denen einer Beschleunigung des grünen Wandels zu verknüpfen. Erneuerbarer Wasserstoff soll der Schlüssel für den Ersatz der Fossilen in schwer zu dekarbonisierenden Industrie- und Verkehrsbereichen sein.

Nach Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) führen die Maßnahmen des "REPowerEU"-Plans dazu, dass die Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2027 um mehr als 60% zunehmen werden. "Damit wächst der Sektor in den nächsten vier Jahren so stark wie in den vergangenen 20 Jahren zusammen.", unterstreicht Maier. "Die staatlichen Investitionsprogramme in der EU und den USA befeuern die Energiewende und beflügeln v.a. drei Segmente: Produzenten von erneuerbaren Energien, Netzbetreiber und Recyclingunternehmen." Im aktuellen Umfeld seien v.a. Treiber aus den Branchen, die nicht am Tropf der Konjunktur hängen, gefragt. Dazu gehören z.B. Unternehmen der digitalen Infrastruktur, der Wasserversorgung bzw. -aufbereitung oder der Recyclingbranche, denn sie können sich in allen Phasen des Konjunkturzyklus auf stetige Cashflows verlassen.

Erfahren Sie morgen, wie Sie mit Infrastruktur-ETFs von der guten Performance des Sektors sowie laufenden Dividendenerträgen profitieren und gleichzeitig ihr Portfolio vor der Inflation schützen können.

Autor: Bryan Perry, Analyst SmartTrade Daily