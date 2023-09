Wuppertal (ots) - Am 21. September 2023 findet im codeks in Wuppertal der 5.

humbee experience day statt, auf dem die Besucher die Möglichkeit haben, hinter

die Kulissen des digitalen Arbeitens mit humbee zu schauen. Dort gibt Dirk Feid

um 12:15 Uhr den Besuchern eine ganz besondere Möglichkeit: Alle Besucher können

an einer interaktiven Lego® Serious Play®-Session teilnehmen.



Warum Lego® Serious Play®? - Digitalisierung zum Anfassen





Die Session nutzt Lego® Serious Play® als eine kreative Methode, die dabeihilft, schwierige Dinge leichter zu verstehen. Bei dem von Dirk Feid moderiertenProgrammpunkt werden digitale Prozesse und Funktionen des Arbeitswerkzeugeshumbee mit Lego® Serious Play® in eine greifbare Form gebracht. Dadurch könnenalle Teilnehmer visualisieren, welche physische Form das digitale Tool für siehat.Die Chance für mehr Digitalisierung in UnternehmenLego® Serious Play® ermöglicht als außergewöhnliches Werkzeug, schwer greifbareIdeen oder Verbindungen auf verständliche Weise zu kommunizieren. Nutzererstellen in einem moderierten Prozess Bausteinmodelle und bilden so eineverständliche, anwendbare Grundlage, innovative oder systemische Lösungen zuentwickeln.Darüber hinaus fördert die Umsetzung neben dem Verständnis auch die Teamarbeitsowie -kreativität, wodurch wettbewerbsfähigere Unternehmen entstehen können.FEID CoCo und Lego® Serious Play®FEID CoCo begründet seine Expertise in der Organisationsentwicklung. Nebenmaßgeschneiderten Lösungen zur Verbesserung der Unternehmensagilität fördertFEID CoCo insbesondere junge Führungskräfte - die Leiter der Arbeitswelt vonmorgen.Mehr Informationen zum Nachwuchsführungskräfteprogramm:https://feid-coco.de/mastermind/"Digitalisierung ist heute wichtiger denn je, besonders als Vorbereitung fürunsere jungen Führungskräfte, die die Verantwortungsträger der Zukunft sind. Werals Unternehmen heute nicht aufpasst, bleibt auf der Strecke. Deshalb wollen wirunser Fachwissen beim humbee experience day teilen, um die Chancen derDigitalisierung für alle erlebbar zu machen", sagt Dirk Feid, Mitbegründer vonFEID CoCo.Als offizieller Partner von humbee solutions, einer digitalen undbranchenunabhängigen Arbeitsplattform für Unternehmen im Mittelstand, geht FEIDCoco mit Lego® Serious Play® einen weiteren Weg in die Digitalisierungsförderungvon Unternehmen.Mehr zu humbee: https://humbee.de/