GOLDMAN SACHS stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 42,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Resultaten des spanischen Textilkonzerns und rechnet nun mit einer besseren Entwicklung der Vorsteuergebnisse bis in das kommende Geschäftsjahr. Auch seine Umsatzprognose für das laufende zweite Halbjahr hob er an./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 05:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 35,89EUR gehandelt.