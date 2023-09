Continentale Krankenversicherung "Parkplatz" für Dokumente - mehr Service für RechnungsApp-Nutzer

Dortmund (ots) - Die Continentale Krankenversicherung hat ihre erfolgreiche

RechnungsApp um einen "Parkplatz" für Dokumente erweitert. Ab sofort können

Kunden ihre Rechnungen und Rezepte in der App erst einmal sammeln, ohne sie zur

Erstattung einzureichen. Denn oft lohnt es sich, die Rechnung nicht

einzureichen, um stattdessen lieber eine Beitragsrückerstattung von der

Continentale zu erhalten. Ob und wann Kunden die gesammelten Belege erstatten

lassen, können sie noch Jahre später entscheiden. So behalten beispielsweise

Versicherte, deren Tarife Beitragsrückerstattungen (BR) oder Pauschalleistungen

(PL) vorsehen, leichter die Übersicht: Sie können ihre Rechnungen in der App so

lange "parken", bis deren Erstattung den Vorteil aus der BR/PL übertrifft und es

sich lohnt, sie zur Abrechnung weiterzuleiten. Das geht einfach und schnell:

Kunden können die Rechnungen jederzeit abrufen und in der RechnungsApp mit

möglichen Rückerstattungsbeträgen abgleichen.