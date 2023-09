SecPod veröffentlicht das weltweit erste SSVC-basierte Risikopriorisierungsprodukt für IT-Sicherheitsteams von Unternehmen, um Sicherheitslücken effektiv zu priorisieren und schnell zu eliminieren

REDWOOD CITY, Kalifornien und BENGALURU, Indien, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Secpod Technologies, ein globaler Wegbereiter für das Schwachstellenmanagement, hat SanerNow Risk Priority, AKA SanerNow RP, eingeführt, um die exponentiell steigende Anzahl von Schwachstellen in Unternehmen zu bewerten und zu priorisieren. Als weltweit erste SSVC-basierte Lösung zur Risikopriorisierung wird es CISOs und IT-Sicherheitsteams ermöglichen, Geschäftsauswirkungen, Verwertbarkeit, Schwachstelleninformationen und Datenanalyse zu kombinieren, um die Bearbeitung von Sicherheitsrisiken schnell und effektiv zu priorisieren.

Da Millionen von Sicherheitsrisiken in modernen Netzwerken lauern, sind IT-Sicherheitsteams oft überfordert, diese zu verwalten und effektiv zu entschärfen. Die Problematik wird zunehmend schwieriger und brisanter. Darüber hinaus ist die Behebung jedes Risikos zeitaufwändig und ineffizient in der effektiven Bekämpfung von Cyberangriffen. Da der Fokus oft auf Schwachstellen mit geringem Risiko und ständig zunehmendem Rückstand verlagert wird, können Schwachstellen mit einer sehr hohen Rosikostufe, die die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, leicht übersehen werden. Eine genaue Klassifizierung und Priorisierung ist die einzige Möglichkeit, durch den Sumpf an Schwachstellen zu waten.

Chandrashekhar Basavanna, CEO von SecPod, sagte: "Wir freuen uns, diese innovation aus dem Labor von SecPod einzuführen. Mit jedem neuen Produkt, das wir einführen, setzen wir für uns einen neuen Standard. SanerNow RP ist eine entscheidende Brücke zwischen Erkennung und Abwehr von Schwachstellen. Das Produkt hilft unseren Kunden deren Abhilfemaßnahmen effizient zu optimieren. SanerNow RP wendet Maschinelles Lernen, Prognosen, Kill-Chain-Validierung und interne Schwachstelleninformationen an, um Schwachstellen in verschiedene Prioritätsstufen einzuordnen".

Im Gegensatz zu anderen Lösungen, ist SanerNow RP nativ in die SanerNow Erweitertes Schwachstellenmanagement-Lösung integriert, priorisiert UND mindert Risiken und bietet eine unvergleichliche Verbesserung bei der Reduzierung von Schwachstellen und der Sicherheitslage. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit mehrerer Werkzeuge, um die Angriffsfläche effektiv zu reduzieren.

SanerNow Risk Prioritization steht der Öffentlichkeit jetzt als Add-on zur SanerNow Advanced Vulnerability Management (AVM) -Plattform zur nahtlosen Vereinfachung und Integration des Schwachstellenmanagements in einen intuitiv bedienbaren Arbeitsablauf zur Verfügung. SanerNow AVM ist eine umfassende Plattform für Schwachstellenmanagement, die Transparenz und Kontrolle über IT-Infrastruktur, Erkennung und Priorisierung von Schwachstellen und Behebung der Schwachstellen innerhalb derselben Plattform bietet.

Über SecPod: SecPod ist ein SaaS-basiertes Unternehmen für Cybersicherheitstechnologie mit dem Ziel Cyberangriffe zu verhindern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und bietet eine hochmoderne Lösung für das Schwachstellenmanagement , das die Cybersicherheitssituation von Unternehmen weltweit stärkt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2209687/SanerNow_Risk_Prioritization_by_SecPod.jpg

