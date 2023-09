Consolidated Lithium Metals Inc. - Bohrungen auf dem Vallée-Joint-Venture von CLM beginnen

Das Vallée-JV befindet sich in unmittelbarer Nähe und entlang des Streichens der Mine von North America Lithium („NAL“), einer Tochtergesellschaft von Sayona Mining Inc. („Sayona“), des größten Lithiumbetriebs in Nordamerika (siehe Abbildung 1). Das Projekt befindet sich im Besitz von CLM, wobei NAL die Option hat, eine Beteiligung von bis zu 51 % am Vallée-JV zu erwerben (siehe die Pressemeldungen des Unternehmens vom 14. November 2022 und 19. Dezember 2022). NAL muss vor dem 14. November 2023 4 Millionen kanadische Dollar für Explorationsaktivitäten ausgeben, um eine erste 25%ige Beteiligung am Vallée-JV zu erwerben. Im Rahmen der zweiten Option muss NAL bis zum 14. November 2024 weitere 6 Millionen C$ ausgeben, um eine Beteiligung von insgesamt 50 % zu erwerben.

Abbildung 1 – Regionale Karte mit den Projekten von CLM [Konzessionsgrenzen stammen aus Ressourcen von Unternehmen und Informationen zu historischen Bohrungen, der Geologie und Vorkommen von der Website der Regierung von Quebec unter https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr entnommen].

Die Ziele des jetzigen Bohrprogramms 2023 sind es, die Lithium-Pegmatite, die im Rahmen der Bohrprogramme des Unternehmens in den Jahren 2021, 2022 und 2023 entdeckt und erbohrt wurden, und die entlang des Streichens in südöstlicher Richtung und in der Tiefe weiterhin offen sind, zu erweitern, sowie zu prüfen, ob sich der NAL-Pegmatitschwarm entlang des Streichens auf dem Projektgelände fortsetzt. Während es CLM gelang, im Zuge der Bohrprogramme in den Jahren 2021 und 2022 mehrere spodumenhaltige Pegmatite zu ermitteln, scheinen diese Programme das Gebiet unmittelbar nördlich des Haupttrends der Mine NAL getestet zu haben. Die Erprobung des Zentrums des Trends wird ein Hauptziel des Programms 2023 sein, da sich dieses Gebiet nur 1.200 m südöstlich und entlang des Streichens des aktuellen Tagebaus von NAL befindet. Bis heute haben weder Sayona noch die früheren Bergbaubetreiber ein bedeutendes Bohrprogramm zwischen dem Grubenrand und der westlichen Grenze des Vallée-JV durchgefuehrt.