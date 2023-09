Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.09.2023

Kursziel: 3,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:

clearvise hat ihren Halbjahresbericht veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Halbjahreszahlen entsprachen unseren Erwartungen und lagen aufgrund des kräftigen Rückgangs der Strompreise deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Umsatz sank um 12% J/J auf EUR23,4 Mio. und das bereinigte EBITDA (AEBITDA) ging um 18% auf EUR16,8 Mio. zurück. Nach einem Nettogewinn von EUR4,0 Mio. im Vorjahreszeitraum steht am Ende der ersten Jahreshälfte 2023 ein kleiner Nettoverlust von EUR79 tsd. Im ersten Halbjahr steigerte clearvise ihre Stromproduktion um 12% J/J auf 277 GWh. Das Unternehmen hat seine Guidance (Umsatz: EUR42 Mio. - EUR45 Mio., AEBITDA: EUR26 Mio. - EUR29 Mio.) bestätigt, die angesichts der Halbjahreszahlen gut erreichbar sein sollte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.



Abstract:

clearvise has published its H1 report and held a conference call. The half-year figures were in line with our expectations and significantly below the previous year's numbers due to the strong decline in electricity prices. Revenues were down 12% y/y to EUR23.4m and adjusted EBITDA (AEBITDA) fell 18% to EUR16.8m. After a net profit of EUR4.0m in the same period last year, the company ended the first half of 2023 with a small net loss of EUR79k. In H1, clearvise increased its electricity production by 12% y/y to 277 GWh. The company has confirmed guidance (revenue: EUR42m - EUR45m, AEBITDA: EUR26m - EUR29m), which should be readily achievable given the H1 figures. An updated DCF model yields an unchanged price target of EUR3.70. We reiterate our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die clearvise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 2,14EUR gehandelt.